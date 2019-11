Luka Dončić se je že dve minuti pred koncem tretje četrtine razveselil trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Anthony Davis je hitro zablestel v Los Angelesu. V torek je Memphisu nasul 40 točk in dodal še 20 skokov v treh četrtinah. Zadel je 26 od 27 prostih metov, kar je klubski rekord. Zvezdnik je imel bolečine v ramenu, a je stisnil zobe in navdušil občinstvo v Staples Centru, kjer uživajo v udarni navezi Davis-LeBron James.

Frank Vogel poudarja, da ima ekipa še velike rezerve. V Dallasu se bo vrnil Kyle Kuzma, ki je okreval po poškodbi levega stopala. V pretekli sezoni je dosegal 18,7 točke in 5,5 skoka na tekmo.

Tudi Dallas ima tri zmage in le en poraz. Posebej so Mavsi navdušili v torek v Denverju, kjer Luka Dončić in Kristaps Porzingis nista imela svojega večera, a so navdušili rezervisti.

V lanski sezoni so Lakersi dobili vse tri tekme proti Dallasu.

Tatum s trojko sekundo pred koncme pokopal Knickse

V TD Gardnu je Boston premagal New York s 104:102. Jayson Tatum je zadel odločilno trojko 1,3 sekunde pred koncem. Celticsi imajo že štiri zmage, Knicksi pa ostajajo pri eni.

Curry bo po operaciji leve roke počival tri mesece

Stephen Curry je že prestal operacijo leve roke. Vodstvo kluba je sporočilo, da se bo na parket vrnil februarja. Okrevanje bo trajalo tri mesece. Operacijo je opravil Steven Shin v Los Angelesu, ki je operiral že zvezdnika Lige NFL Drewa Breesa septembra.

31-letni Curry se je poškodoval v sredo, ko so Bojevniki izgubili proti Phoenixu. V tretji četrtini sta se zaletela z Aronom Baynesom. Center je padel na Curryjevo levo zapestje. Trener Steve Kerr ima zares ogromne težave, saj je za celotno sezono izgubljen tudi Klay Thompson. Brez udarne naveze "Splash Brothers" se zdi končnica zares zelo oddaljena, potem ko je Golden State v zadnjih petih sezonah igral v finalu in osvojil tri naslove (2015, 2017 in 2018).

DALLAS - LA LAKERS

-:- (25:20, 33:28, 27:28, -:-)



BROOKLYN - HOUSTON 123:116

Prince 27 (6/10 za tri) in 12 skokov, LeVert 25, Irving 22 (5/8 za tri) in 10 podaj, Temple 16 (4/6 za tri); Harden 36 (10/31 iz igre, 2/16 za tri, prosti meti 14/15) in 8 podaj, Westbrook 27, 8 podaj in 7 skokov, House 15, Capela 10.



INDIANA - CLEVELAND 102:95

Brogdon 25, Lamb 21 in 10 skokov, Sabonis 18 in 17 skokov; Love 2 (5/11 za tri) in 17 skokov, Sexton 21, Clarkson 20.



ORLANDO - MILWAUKEE 91:123

Fournier 19 (4/8 za tri), Vučević 14 in 7 skokov; Antetokounmpo 29 (10/16 iz igre), 14 skokov in 6 podaj, Bledsoe 18, Middleton 16 (7/9 iz igre).



BOSTON - NEW YORK 104:102

Walker 33 (8/19 iz igre, prosti meti 14/14), Tatum 24 (4/8 za tri), Hayward 13 in 9 skokov; Morris 29 (5/8 za tri) in 9 skokov, Barrett 15, Portis 13.



CHICAGO - DETROIT 112:106

LaVine 26 (8/20 iz igre), Porter 22, Carter Jr. 16 in 11 skokov, Markkanen 14; Drummond 25 (11/17 iz igre) in 24 skokov, Rose 23 (8/13 iz igre), Kennard 15.



