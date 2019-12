Dallas - New Orleans 31:28 (po prvi četrtini)

Mavericksi imajo naporen konec tedna v domači dvorani

Dallas - MMC RTV SLO

Pelikani na obeh letošnjih tekmah v Smoothie King Centru niso uspeli zaustaviti Dončića. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa so na zadnjih desetih tekmah zmagali kar devetkrat in so tik pod vrhom Zahoda. Proti New Orleansu so v vlogi velikega favorita, saj so dobili obe medsebojni tekmi v letošnji sezoni.