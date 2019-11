Goran Dragić je blestel v Phoenixu. Miami je trenutno na drugem mestu Vzhoda. Foto: AP

Knicksi so 31. januarja poslali Kristapsa Porzingisa v Dallas, znebili so se tudi pogodbe Tima Hardawaya. Upali so, da bodo poleti ujeli Kevina Duranta ali Kyrieja Irvinga, vendar so se močno ušteli.

Letošnjo sezono so začeli z eno zmago in sedmimi porazi, kar je najslabši izkupiček v ligi. Edino upanje na svetlo prihodnost je, da bodo mladi igralci hitro napredovali. Novinec RJ Barrett je vsekakor velik talent, Kevin Knox, Allonzo Trier in Mitchell Robinson imajo še veliko rezerve. Nosilca igre sta Julius Randle in Marcus Morris

Mavericksi so odlićno začeli sezono. Imajo pet zmag in dva poraza. Luka Dončić (26,7 točke, 9,9 skoka in 9,1 podaje v povprečju) in Porzingis (19 točk in 8,1 skoka v povprečju) sta se odlično ujela. Edina poraza je Dallas doživel na domačem parketu (proti Portlandu in Lakersom).

Spočiti Lakersi pričakujejo Vročico

LeBron James je prvi igralec Lakersov, ki je nanizal tri zaporedne trojne dvojčke po Magicu Johnsonu leta 1987. Navijači, ki že od aprila 2013 čakajo na končnico, so navdušeni po sijajnem štartu. Lakersi so po uvodnem porazu na mestnem derbiju s Clippersi nanizali šest zaporednih zmag in so na vrhu Zahoda.

V torek so v Chicagu zaostajali že za 20 točk, v zadnji četrtini pa povozili Bike in zrežirali izjemen preobrat. Anthony Davis je velika okrepitev, zelo pa se pozna, da se je vrnil Kyle Kuzma. Še vedno manjka izkušeni Rajon Rondo, ki bo prevzel naloge organizatorja igre in s tem razbremenil Jamesa.

Lakersi so spočiti, Miami pa je v četrtek zmagal v Phoenixu. Blestela sta Jimmy Butler (34 točk) in Goran Dragić (25 točk, 5/7 za tri). MVP zadnjega evropskega prvenstva je 20 točk nanizal v drugem polčasu.

Petkove tekme:

Ob 2.30:

DALLAS - NEW YORK

Ob 4.30:

LA LAKERS - MIAMI

ORLANDO - MEMPHIS

WASHINGTON - CLEVELAND

INDIANA - DETROIT

ATLANTA - SACRAMENTO

MINNESOTA - GOLDEN STATE

NEW ORLEANS - TORONTO

UTAH - MILWAUKEE

DENVER - PHILADELPHIA

PORTLAND - BROOKLYN



Sobotne tekme:

SAN ANTONIO - BOSTON

CHARLOTTE - NEW ORLEANS

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE

CHICAGO - HOUSTON

MEMPHIS - DALLAS