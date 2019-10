Luka Dončić je navdušil na obeh uvodnih tekmah. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je Washingtonu nasul 34 točk, v New Orlenasu pa je zablestel z devetim trojnim dvojčkom kariere.

Portland je po porazu proti Denverju na domačem parketu zmagal v Sacramentu. Damian Lillard je prispeval 35 točk, izkazal pa se je tudi center Hassan Whiteside. Blazersi pogrešajo centra Jusufa Nurkića, ki bo po hudem zlomu noge počival še vsaj do februarja.

Lani sta se ekipi razšli z 2:2 na medsebojnih tekmah, domač parket je bil vedno odločilen.

Stephen Curry in soigralci so zanesljivo izgubili obe uvodni tekmi nove sezone. Foto: Reuters

Polom Bojevnikov v Oklahomi

Na uvodni nedeljski tekmi je Oklahoma odpravila Golden State kar s 120:92. Že ob odmoru so gostitelji vodili s 33 točkami naskoka (70:37). Bojevniki so brez Kevina Duranta, Klaya Thompsona (po operaciji kolena v tej sezoni ne bo igral) in Andreja Iguodale le še bleda senca ekipe, ki se je petkrat zapored uvrstila v finale in osvojila tri šampionske prstane (2015, 2017 in 2018).

Danilo Gallinari je v prvih 63 sekundah nanizal osem točk, zadel je dve zaporedni trojki. Prednost je vseskozi naraščala, Steve Kerr pa nikakor ni našel razigrane peterke. Po prvi četrtini je Oklahoma vodila s 35:20, ob odmoru že za 33 točk, po tretji četrtini pa že s 105:68. Rezervisti gostiteljev so nato v zadnji četrtini dosegli le 15 točk.



Oklahoma je zadela 15 trojk, Golden State pa le pet iz 33 metov. Stephen Curry je zadel dve iz devetih posakusov.



Schröder 22 (9/13 iz igre), 8 skokov in 6 podaj, Gallinari 21 (4/9 za tri), Gilgeous Alexander 19 in 9 skokov, Ferguson 13, Paul 10 (2/2 za tri); Curry 23 (7/18 iz igre, 2/9 za tri) in 8 skokov, Green, Chriss in Paschall po 10.



