Luka Dončić je v letošnji sezoni dosegel že pet trojnih dvojčkov. Foto: Reuters

Raptorsi imajo že osem zmag, ugnali so tudi Lakerse in Portland. Kyle Lowry, Serge Ibaka in Patrick McCaw so poškodovani, a se to vseeno ni pretirano poznalo. V izjemni formi sta Pascal Siakam in Fred VanVleet.

Dallas ima šest zmag in pet porazov. V Bostonu in New Yorku so Mavericksi ostali praznih rok. Luka Dončić je bil obakrat najboljši strelec. 20-letni Ljubljančan je v povprečju v letošnji sezoni dosegal 28,7 toćke, 10,3 toćke in 9,3 podaje na tekmo.

Sobotne tekme:

Ob 2.00:

MIAMI – NEW ORLEANS



Ob 2.30:

DALLAS – TORONTO



CHICAGO – BROOKLYN



INDIANA – MILWAUKEE



NEW YORK – CHARLOTTE



MINNESOTA – HOUSTON



SAN ANTONIO – PORTLAND



LA CLIPPERS – ATLANTA

Nedeljske tekme:

CLEVELAND - PHILADELPHIA

SACRAMENTO - BOSTON

MEMPHIS - DENVER

ORLANDO - WASHINGTON

NEW ORLEANS - GOLDEN STATE

LA LAKERS - ATLANTA