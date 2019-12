Dončić je že do odmora prispeval 23 toćk. Foto: AP

Drummond, ki je bil vprašljiv za tekmo zaradi zastrupitve z avokadom, je odlično odprl srečanje. Z zabijanjem je povišal na 9:2 in Rick Carlisle je hitro vzel minuto odmora. Dončić v uvodnih minutah še ni naravnal roke, zadel je le dva izmed prvih šestih prostih metov. Bolj natančen je bil pri značilnem metu za tri točke po koraku nazaj (11:9).



Zaključek uvodne četrtine je pripadel Mavericksom. Dončić je zadel tri proste mete po osebni napaki Christiana Wooda, nato pa zaposlil še Setha Curryja, ki je bil natančen izza črte. V uvodnih 12 minutah je najboljši novinec pretekle sezone prispeval 15 točk, Dallas pa si je priigral pet točk naskoka (29:34).



Pistonsi z delnim izidom 14:0 do preobrata

Ko je Ljubljančan na začetku druge tretjine sedel na klop, se je razigral Curry, ki je zadel tri trojke zapored (37:45). Mavsi nato več kot štiri minute niso dosegli niti točke, Drummond in Blake Griffin pa sta bila najzaslužnejša za delni izid 14:0, kar je pomenilo, da je Detroit povedel z 58:51.



Dončić in Curry odgovorila pred odmorom

V zadnjih treh minutah pred odmorom se je slika na parketu popolnoma obrnila. Pistonsi niso dosegli nobene točke, Dončić in Curry pa sta zrežirala serijo 14:0 za vodstvo Dallasa po prvem polčasu (58:65). Dončić je do odmora dosegel 23 točk in 10 skokov, Curry pa je zadel pet trojk in prav tako prispeval 23 točk. Pri Pistonsih je izstopal Drummond z 20 točkami in 9 skoki.

Mavericksi so na sijajnem tretjem mestu Zahoda, kjer ima le šest ekip pozitiven izkupiček zmag in porazov. V nedeljo so doživeli grenek poraz proti Sacramentu, po današnji tekmi pa se bodo vrnili v American Airlines Center, kjer se bodo v soboto srečali z Miamijem. Vročico čaka v petek še težka tekma z LA Lakersi.

Tekme 12. decembra:

Ob 3.00:

DETROIT – DALLAS

-:- (29:34, 29:31, -:-, -:-)

BOSTON – PHILADELPHIA

SAN ANTONIO – CLEVELAND

DENVER – PORTLAND

Tekme 13. decembra:

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS

ORLANDO - HOUSTON

MIAMI - LA LAKERS

ATLANTA - INDIANA

MEMPHIS - MILWAUKEE

CHICAGO - CHARLOTTE

UTAH - GOLDEN STATE

MINNESOTA - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - NEW YORK