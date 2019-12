Luka Dončić in soigralci se bodo po avanturi v Mehiki vrnili domov, kjer se bodo v soboto srečali z Miamijem. Foto: Reuters

Igralci velikokrat poudarjajo, da ima Denver prednost, ker igra tekme v Pepsi Centru, ki je 1609 metrov nad morjem. Tokrat bo izziv še veliko večji.

Pistonsi imajo 10 zmag in 14 porazov in so tik za najboljšo osmerico na Vzhodu. Prvič bodo odigrali tekmo v Mehiki, medtem ko je Dallas v tej dvorani premagal Phoenix januarja 2017.

Mavericksi so na sijajnem tretjem mestu Zahoda, kjer ima le šest ekip pozitiven izkupiček zmag in porazov. V nedeljo so doživeli grenek poraz proti Sacramentu, po današnji tekmi pa se bodo vrnili v American Airlines Center, kjer se bodo v soboto srečali z Miamijem. Vročico čaka v petek še težka tekma z LA Lakersi.

Luka Dončić je tretji strelec lige s 30 točkami na tekmo. Boljša sta le James Harden in Giannis Antetokounmpo.

Tekme 12. decembra:

Ob 3.00:

DETROIT – DALLAS

(v Ciudad de Mexicu)

BOSTON – PHILADELPHIA

SAN ANTONIO – CLEVELAND

DENVER – PORTLAND

Tekme 13. decembra:

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS

ORLANDO - HOUSTON

MIAMI - LA LAKERS

ATLANTA - INDIANA

MEMPHIS - MILWAUKEE

CHICAGO - CHARLOTTE

UTAH - GOLDEN STATE

MINNESOTA - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - NEW YORK