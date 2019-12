Avery Bradley je odlično pokrival Dončića, ki je zgrešil vseh šest metov izza črte in izgubil kar šest žog. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je 1. decembra s 27 točkami, 10 podajami in devetimi skoki zrežiral gladko zmago Dallasa v Staples Centru (100:114). To je bila edina zmaga Mavsov nad Lakersi v zadnjih dveh sezonah. LeBron James tega poraza seveda ni pozabil. Dan pred 35. rojstnim dnevom je bil zelo motiviran. Dosegel je le 13 točk (3/10 iz igre), a je prispeval 13 podaj in sijajno vodil igro Jezernikov, ki so vodili od začetka do konca srečanja. Postal je šele deveti igralec v zgodovini lige, ki je presegel mejo 9.000 podaj v karieri.



Trener Lakersov Frank Vogel je vse stavil na obrambo. Avery Bradley, ki je bil že v Bostonu znan kot obrambni specialist, je odlično pokrival Dončića. Precej več težav z njim je imel Alex Caruso. Najboljši novinec pretekle sezone je bil na parketu pol ure, iz igre je metal 5/14, zgrešil je vseh šest metov izza črte in izgubil kar šest žog.

Kobe Bryant redko obišče tekme v Staples Centru. Tokrat je tretji najboljši strelec v zgodovini lige in dobitnik petih šampionskih prstanov z Lakersi sedel v prvi vrsti skupaj s najstarejšo hčerko. Pozdravil se je z LeBronom Jamesom, ki ga bo kmalu prehitel na tretjem mestu večne lestvice in v tretji četrtini tudi z Luko Dončićem. Foto: AP

Precej več razigranih posameznikov pri Lakersih

Mavericksi niso imeli razigranega posameznika, Kristaps Porzingis (11 točk in 7 skokov) je imel velike težave z osebnimi napakami. Iz igre so metali le 36-odstotno, zgrešili kar 30 trojk (13/43) in izgubili 18 žog.

Najboljši strelec tekme je bil Anthony Davis s 23 točkami, Kentavious Caldwell Pope je zadel štiri trojke in prispeval 19 točk. Dwight Howard je vseh 15 točk dosegel v drugi četrtini, ko je šestkrat zapored navdušil navijače z zabijanjem.

Po porazu na božični tekmi proti Clippersom so imeli Lakersi sestanek. Trener Vogel je priznal, da so se morali pogovoriti, saj so izgubili štirikrat zapored, odpovedali pa so predvsem v obrambi. V soboto so v Moda Centru ugnali Portland, tokrat pa so prikazali še boljšo igro. S 26 zmagami in sedmimi porazi so na vrhu Zahoda.



Hardaway se je poškodval že v prvi četrtini

Lakersi so začeli odlično. Bradley je s trojko povišal na 9:2. Mavericksi so hitro odgovorili in uspeli so izenačiti na 11:11. Tim Hardaway Jr. se je poškodoval sredi prve četrtine, ko je ukradel žogo Bradleyju, stekel v protinapad in zaključil akcijo z zabijanjem. Prijel se je za stegensko mišico, moral je v garderobo in takoj je zdravniška služba sporočila, da je zanj tekme konec.



Dončić je hitro ujel ritem, v prvi četrtini je prispeval 6 točk, igro pa je zapustil po 11 minutah. Sekundo pred iztekom uvodne četrtine je Anthony Davis z zabijanjem poskrbel za vodstvo Lakersov s 25:19.



Serija zabijanj Howarda

Na začetku druge četrtine je vstopil Howard. Gostitelji so imeli premoč pod obročema in številne akcije so odigrali na centra, ki je učinkovito zaključeval z zabijanji. Kar šestkrat je zabil in zbral 15 točk do odmora. James je do odmora dosegel le pet točk, blestel pa je s podajami. Odlično je razigral soigralce.



Grd padec Dončića brez večjih posledic

Dve minuti pred odmorom je igralcem in gledalcem zastala sapa, saj je Howard naredil osebno napako nad Dončiću pri prodoru pod koš. 20-letnik je padel na parket z velike višine, obležal je na tleh, a se hitro pobral. Zadel je dva prosta meta, nato pa je Seth Curry naredil osebno napako nad Howardom in Ljubljančan je odšel v garderobo. Čutil je bolečine v hrbtu in komolcu, vendar je stisnil zobe. Ob odmoru so imeli Lakersi enajst točk naskoka (54:43).

Dallas se nikakor ni uspel približati

Vrnil se je na parket takoj na začetku drugega polčasa. Met mu nikakor ni stekel, Skušal je zadeti trojko po značilnem koraku nazaj, a je zgrešil cel obroč. Videlo se je, da je padec pustil posledice. Lakersi so le še povišali prednost, James je zadel izza črte za 75:59 sredi tretje četrtine. Po 36 minutah so imeli 15 točk naskoka (84:69). Dallasu ni uspela nobena serija zaporednih točk, kar se je v letošnji sezoni zgodilo zares redko.



Na začetku zadnje četrtine je Dončić počival. Mavericksi so bili uspešni v napadu, obramba pa je zatajila. Lakersi so skoraj vsak napad uspešno zaključili in razlika ni skopnela. Dončić je z dvema prostima metoma in polaganjem znižal na 101:90 dve minuti pred koncem, vendar je Danny Green potrdil zmago Jezernikov s trojko iz levega kota. Minuto in 17 sekund sta James in Dončić zapustila parket ob ovacijah s tribun slavne dvorane.



Gilgeous-Alexander odločil v Torontu

Zelo napeta je bila tekma v Torontu, kjer so prvaki izgubili proti Oklahomi s 97:98. Odločilni koš je od table dosegel Shai Gilgeous-Alexander 36 sekund pred koncem. Fred VanVleet je nato zgrešil trojko, Gilgeous-Alexander pa je ujel žogo. Do konca jeostalo še 3,5 sekunde, vendar gostitelji niso več uspeli narediti osebne napake in ura se je iztekla. Gilgeous-Alexander je z 32 točkami izenačil rekord kariere. To je bila že šesta zmaga Oklahome na zadnjih sedmih tekmah.

Tekme 29. decembra:

LA LAKERS - DALLAS

108:95 (25:19, 29:24, 30:26, 24:26)

Davis 23 (8/12 iz igre) in 9 skokov, Caldwell Pope 19 (4/5 za tri), Howard 15 (6/7 iz igre), James 13 (3/10 iz igre), 13 podaj in 6 skokov, McGee 11, Green 10, Caruso 6, Bradley 5, Rondo 4, Daniels 2; Dončić 19 (5/14 iz igre, 0/6 za tri, prosti meti 9/9), 7 podaj in 4 skoki v 30 minutah, Wright 14, Finney Smith (3/5 za tri) in Barea po 12, Porzingis 11 in 7 skokov, Se. Curry in Powell po 7, Broekhoff 6, Kleber 3, Jackson in Hardaway po 2.



TORONTO - OKLAHOMA CITY 97:98

Lowry in VanVleet po 20, McCaw 13 (3/5 za tri), Ibaka 12 in 14 skokov, Davis 11 (3/6 za tri); Gilgeous Alexander 32 (12/21 iz igre, 3/5 za tri), Paul 25, 11 skokov in 8 podaj, Noel 13 (5/5 iz igre), Bazley 12 (4/7 za tri).



MEMPHIS - CHARLOTTE 117:104

Brooks 20, Clarke 18, Valančiunas 16 (7/8 iz igre) in 9 skokov, Allen 15; Monk 18, Graham (10 podaj) in Washington (4/6 za tri) po 16.



NEW ORLEANS - HOUSTON 127:112

Ingram in Ball (7/12 za tri, 10 skokov in 8 podaj) po 27, Holiday in Moore (5/9 za tri) po 25, Favors 12 in 17 skokov; House 22 (10/18 iz igre), Gordon 20 (4/7 za tri), Hartenstein (9/11 iz igre) in 10 skokov, Clemons 16.



DENVER - SACRAMENTO 120:115

Barton in Porter po 19, Grant 18, Jokić 17 (7/8 iz igre) in 8 skokov, Plumelee 15; Bjelica 27 (5/7 za tri), Hield 20, Holmes in Fox (13 podaj) po 18.



Tekme 30. decembra:

WASHINGTON - MIAMI

ORLANDO - ATLANTA

MINNESOTA - BROOKLYN

CHICAGO - MILWAUKEE

UTAH - DETROIT

PORTLAND - PHOENIX