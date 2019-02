Nikola Jokić je najzasluženjši za odlično sezono Denverja. Foto: Reuters

Mavericksi so na 12. mestu zahodne konference, na zadnjih 25 tekmah pa se bodo težko vmešali v boj za osmo mesto. V American Airlines Centru so nevarni proti vsakemu tekmecu, imajo 20 zmag in le devet porazov.

Denver je ugnal Dallas s 126:118 pred dvema mesecema v Pepsi Centru. Blestel je Nikola Jokić z 32 točkami in 16 skoki. Dončić je prispeval 23 točk in 12 podaj.

Petkove tekme:

Ob 2.30:

DALLAS - DENVER

CHARLOTTE - WASHINGTON

INDIANA - NEW ORLEANS

ORLANDO - CHICAGO

TORONTO - SAN ANTONIO

ATLANTA - DETROIT

NEW YORK - MINNESOTA

MEMPHIS - LA CLIPPERS

OKLAHOMA CITY - UTAH

Nedeljske tekme:

PHILADELPHIA - PORTLAND

ATLANTA - PHOENIX

CHARLOTTE - BROOKLYN

CLEVELAND - MEMPHIS

WASHINGTON - INDIANA

NEW ORLEANS - LA LAKERS

MIAMI - DETROIT

CHICAGO - BOSTON

OKLAHOMA CITY - SACRAMENTO

MILWAUKEE - MINNESOTA

GOLDEN STATE - HOUSTON

UTAH - DALLAS