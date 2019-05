Sixt Primorska do zdaj še nikoli ni zmagala v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

Primorci tako za osvojitev prvega naslova v zgodovini kluba potrebujejo še dve zmagi.

Sixt Primorska je v soboto do uvodne zmage prišla težje, kot kaže končni izid. Šele v drugi tretjini tekme je uveljavila širši nabor igralcev ter prišla do pričakovane zmage. Koprčani so namreč favoriti za naslov. Poraza ne poznajo že vse od 7. marca oziroma na zadnjih dvajsetih tekmah, hkrati pa se potegujejo za četrti naslov v tej sezoni, potem ko so že osvojili slovenski superpokal, pokal Spar in Ligo Aba 2.

Moštvo ima danes še en "zmenek" z zgodovino, saj bo poskušalo prvič v triletni zgodovini kluba zmagati v Stožicah. Petrol Olimpijo je v Tivoliju že večkrat premagal, v Stožicah pa je Sixt izgubil vsa štiri medsebojna srečanja.

Medtem ko Primorska nima težav s poškodbami, Petrol Olimpija znova nastopa oslabljena. Manjka prvi organizator igre Jan Špan, v postavi pa ni niti Luke Šamanića. Hrvat se je v ponedeljek zvečer vrnil iz ZDA, kjer je bil na preizkušnji pred naborom Lige NBA.

Finale, druga tekma, danes ob 18.45:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA 0:1

-:- (18:22, -:-, -:-, -:-)

Prva tekma:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

79:61 (17:19, 21:16, 19:18, 19:9)

Tretja tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

Morebitna četrta tekma, nedelja ob 18.15:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

Morebitna peta tekma, torek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

