Sixt Primorska je sploh prvič zmagala v Stožicah. Petrol Olimpijo je v Tivoliju že večkrat premagala, ob severni ljubljanski obvoznici pa je do torka izgubila vsa štiri medsebojna srečanja. Foto: BoBo

V prvi četrtini so gosti z delnim izidom 12:0 povedli s 7:17, dve trojki je dosegel Alen Hodžić. Z dvema trojkama je na drugi strani hitro odgovoril Roko Badžim, eno je dodal Domen Lorbek in po prvih desetih minutah je bil izid 18:22.

Lorbek je bil izza črte uspešen tudi na začetku druge četrtine (21:22), Olimpija je izenačila na 26:26 in povedla z 28:27. Sledil je delni izid 9:0 za Koprčane in njihovo vodstvo z 28:36. Izid prvega polčasa 32:41 je s trojko postavil Marko Jagodić Kuridža.

Začetek drugega polčasa je bil po okusu domačih gledalcev. Badžim in Aleksandar Lazić sta s trojkama obdržala stik (38:43), Lazić je nato dodal še eno za novo vodstvo Olimpije po slabih treh minutah nadaljevanja (44:43). Po trojki Lorbka je bilo 49:45, nove štiri točke Lazića pa so Ljubljančane peljale do lepe prednosti s 53:45. Končnico tretje četrtine pa so znova bolje odigrali Primorci, naredili delni izid 11:0 in pred zadnjimi 10 minutami vodili s 55:58.

Po minuti in pol zadnje četrtine so gostje hitro ušli na 55:65, trojko je prispeval Tadej Ferme. Nato se je gostom ustavilo, Olimpija pa se je vztrajno bližala. Slabe tri minute pred koncem je Erjon Kastrati zabil za znižanje na 67:69. Jagodić Kuridža je odgovoril s trojko (67:72), še dva prosta meta je zadel Ivan Marinković (67:74), toda domači se niso predali.

1:18 do konca je Miha Lapornik s svojim prvim zadetim košem iz igre znova poskrbel, da so varovanci Jureta Zdovca zaostajali le za dve točki (72:74). Tri sekunde pred zadnjo sireno je Badžim zadel prosti met (75:76), a je moral nato zaradi okrvavljene roke na klop. Drugi prosti met je izvajal Dražen Bubnić in ga zgrešil, tako da je zmaga romala na Obalo.

Medtem ko Primorska nima težav s poškodbami, je Petrol Olimpija znova nastopila oslabljena. Manjkal je prvi organizator igre Jan Špan, v postavi pa ni bilo niti Luke Šamanića. Hrvat se je v ponedeljek zvečer vrnil iz ZDA, kjer je bil na preizkušnji pred naborom Lige NBA.

Lovijo četrti naslov v tej sezoni

Primorci za osvojitev prvega naslova v zgodovini kluba zdaj potrebujejo še eno zmago. Poraza ne poznajo že vse od 7. marca oziroma na zadnjih 21 tekmah, hkrati pa se potegujejo za četrti naslov v tej sezoni, potem ko so že osvojili slovenski superpokal, pokal Spar in Ligo Aba 2. V soboto so do uvodne zmage prišli težje, kot kaže končni izid.

Finale, druga tekma:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA 0:2

75:76 (18:22, 14:19, 23:17, 20:18)

Prva tekma:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

79:61 (17:19, 21:16, 19:18, 19:9)

Tretja tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

Morebitna četrta tekma, nedelja ob 18.15:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

Morebitna peta tekma, torek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.