Kawhi Leonard je bil neustavljiv na uvodnih štirih finalnih tekmah. Če bo Toronto postal prvak, bo drugič v karieri postal MVP finala. Pred petimi leti je prestižno lovoriko prejel še v dresu San Antonia. Foto: Reuters

Trener Steve Kerr je imel celotno finalno serijo velike težave zaradi poškodb. Klay Thompson in Kevon Looney sta izpustila tretjo tekmo, a sta se vrnila na četrti. Thompson je zadel šest trojk in prispeval 28 točk, vendar to ni bilo dovolj. Tudi Andre Iguodala ni 100-odstotno pripravljen.

30-letni Durant je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih devet tekem. Proti Portlandu v finalu Zahoda se to ni prav nič poznalo, saj so Bojevniki pometli z Blazersi s 4:0 v zmagah. Raptorsi so precej bolj izkušena ekipa, ki je unovčila vse slabosti aktualnih prvakov. Obramba je bila zelo slaba. To je glavni razlog, da je četrti naslov v zadnjih petih sezonah zelo oddaljen.

Kawhi Leonard je najkoristnejši igralca finala. Na četrti tekmi je nasul 36 točk in sijajno vodil igro Toronta.

Finale, peta tekma, torek ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE 3:1

Šesta tekma, petek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.