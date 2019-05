Kevin Durant je bil najboljši igralec Golden Stata v končnici. Brez njega čaka prvake težko delo. Foto: Reuters

Po magnetni resonanci v četrtek je jasno, da bo zvezdnik Bojevnikov počival vsaj teden dni. Naslednji pregled je predviden za naslednji četrtek.

Bojevniki vodijo proti Rocketsom s 3:2 v zmagah, šesta tekma v Toyota Centru bo v petek, morebitna sedma v Oracle Areni pa v nedeljo ob 21.30.

Golden State je na krilih Stephena Curryja in Klaya Thompsona v zadnji četrtini ugnal Houston s 104:99 in povedel s 3:2 v zmagah. Durant je dve minuti in 11 sekund pred koncem tretje četrtine zapustil parket, potem ko je začutil veliko bolečino v mišici, čeprav se ga Iamn Shumpert ni dotaknil. Odšepal je v garderobo in se ni več vrnil.

Najprej so vsi pomislili, da gre za poškodbo ahilove tetive, kar bi pomenilo konec sezone, a je trener Steve Kerr že na novinarski konferennci poudaril, da poškodba ni tako resna. V finnalu Zahoda, ki se začenja naslednji teden bo Durant zelo verjetno lahko igral, če se bodo prvaki tja uvrstili.