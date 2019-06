Slovenke so v uvodnem krogu tesno izgubile (88:84) z Madžarkami, tako da morajo zmagati, če še želijo upati, da se bodo uvrstile vsaj v repasaž. Slovenija bo igrala brez Eve Lisec, ki si je na obračunu z Madžarsko poškodovala mečno mišico.



Slovenija (na fotografiji Zala Friškovec) potrebuje zmago. Foto: EPA

Tudi Turkinje so v uvodnem krogu izgubile, in sicer s 57:54 proti Italiji. V drugi tekmi dneva se bodo Italijanke pomerile z Madžarkami.

Slovenke so dobro odprle tekmo in se po trojki Teje Oblak ter košu Shante Evans povedle z 9:4. A so nato Turkinje odgovorile z delnim izidom 10:0 za 14:9. Četrtina se je končala s 14:14.

KOŠARKA (Ž)

EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C, Niš

2. KROG

Danes ob 16.00:

SLOVENIJA - TURČIJA

-:- (14:14, -:-, -:-, -:-)

Ob 18.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

3. KROG

Nedelja ob 16.00:

MADŽARSKA - TURČIJA

Ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA