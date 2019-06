Slovenke danes v Nišu igrajo z Madžarsko, pri čemer imajo tudi podporo s tribun. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav ima Madžarska odlično klubsko košarko – Sopron je letos igral v finalu Evrolige – ter nekaj izjemnih posameznic, so Slovenke na stavnicah favoritinje. Razmerje sloni predvsem na tem, da so izbranke Damirja Grgića v pripravah dosegle šest zmag, med njimi proti Latviji, Kitajski, Švedski in Češki, Madžarke pa so premagale samo reprezentanco BiH-a, ki je nastopila v rezervni postavi.

A kot opozarja selektor Grgić, so Madžarke vse prijateljske tekme odigrale brez svoje prve igralke, izkušene ameriške branilke Yvonne Turner, ki je zadnji dve sezoni članica ekipe Phoenix Mercury.

Slovenija bo v petek prav tako ob 16. uri igrala s Turčijo, v nedeljo pa jo čaka še Italija. V četrtfinale se bo neposredno uvrstila le najboljša reprezentanca, drugo- in tretjeuvrščeno pa čaka repasaž v Beogradu.

EP v košarki (Ž), skupina C, Niš, danes ob 16.00:

MADŽARSKA – SLOVENIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Ob 18.30:

TURČIJA – ITALIJA

Petek ob 16.00:

SLOVENIJA – TURČIJA

Ob 18.30:

ITALIJA – MADŽARSKA

Nedelja ob 16.00:

MADŽARSKA – TURČIJA

Ob 18.30:

ITALIJA – SLOVENIJA