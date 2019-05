Evroliga, Final four: CSKA - Real (polčas: 43:45)

Shane Larkin z indeksom 43 Anadolu popeljal v finale Evrolige

Vitoria - MMC RTV SLO

Anadolu Efes je presenetljivo gladko odpravil Fenerbahče, Shane Larkin je dosegel 30 točk. Ob 21. uri se bo začela tekma CSKA - Real. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo. Foto: EPA

Košarkarji Anadolu Efesa so našli recept za Obradovićev Fenerbahče in ga v polfinalu turnirja Final four premagali kar z 92:73. Blestel je Shane Larkin.