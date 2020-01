Shane Larkin (levo) je bil najboljši igralec tekme v Blaugrani. Foto: EPA

Turki so hitro prevzeli pobudo in po 30 minutah so imeli osem točk naskoka (58:66). Gostitelji niso našli pravega rimta v napadu, odprlo pa se jim je na začetku zadnje četrtine. Kyle Kuric je zadel tri zaporedne trojke in z delnim izidom 14:0 je Barcelona povedla z 72:66. Gostje kar pet minut niso dosegli niti točke, trener Ergin Ataman pa je popolnoma izgubil živce in se jezil na sodnike. Prislužil si je dve tehnični napaki in moral je zapustiti parket.

Ergin Ataman je izgubil živce v zadnji četrtini. Po njegovi izključitvi so se Turki prebudili in sijajno odigrali končnico. Foto: EPA

To je prebudilo goste, ki so končnico odigrali sijajno. Shane Larkin, Alec Peters in Chris Singleton so bili natančni izza črte in 55 sekund pred koncem je Anadolu Efes povedel (79:82). Nikola Mirotić je izenačil z osmih metrov. Larkin je nato izsilil osebno napako in zadel dva prosta meta. Barcelona je imela zadnji napad, vendar je Pau Ribas zgrešil, najboljši strelec tekme Larkin (26 točk, prosti meti 9/9) pa je z dvema prostima metoma potrdil zmago Turkov.

Pešić: Pokopal nas je slab skok

"Efes si je zaslužil zmago. Večji del tekme so nadzorovali potek. S tremi trojkami Kurica smo prevzeli vodstvo, vendar ga nismo uspeli zadržati. Pokopal nas je slab skok. Nikakor nismo prišli do drugih priložnosti po zgrešenih metih. Proti tako močni ekipi je bilo to usodno," je pojasnil trener Barcelone Svetislav Pešić.

Punter prehitel sireno za zmago Crvene zvezde

Crvena zvezda še neprej zelo dobro igra v Evroligi. Asvel je izgubil proti Beograjčanom z 80:83, potem ko je odločilno trojko sekundo pred koncem zadel Kevin Punter.

18. krog:

HIMKI MOSKVA - ZENIT

81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 22:22)

Šved 30; Thomas 20, Hollins 15.

BAYERN - CSKA MOSKVA

77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25)

Monroe 20 in 10 skokov, Lučić 17; James 27, Hilliard 20, Hines 12.

ASVEL - CRVENA ZVEZDA

80:83 (30:13, 19:17, 16:34, 15:19)

Payne 17; Štimac 21, Punter 18.

BARCELONA - ANADOLU EFES

82:86 (19:24, 23:21, 16:21, 24:20)

Davies 20, Delaney 15, Mirotić 14; Larkin 26, Singleton 17, Simon 10.

VALENCIA - OLYMPIACOS

91:93 (16:16, 20:23, 27:31, 28:23)

San Emeterio 23, Marinković 20; Printezis 18, Vezenkov 17.

ALBA BERLIN - MACCABI

89:95 (28:31, 17:19, 19:22, 25:23)

Hermannsson 16; Bryant 19, Reynolds 17.

OLIMPIA MILANO - PANATHINAIKOS

96:87 (19:18, 25:16, 29:23, 23:30)

Rodriguez 22, Sykes 17; Fredette 28.

BASKONIA - FENERBAHČE

65:79 (11:20, 17:22, 17:20, 20:17)

Šengelia 21; Westermann 21, Williams 16.

REAL MADRID - ŽALGIRIS

88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23)

Thompkins 20, Fernandez 17, Randolph je poškodovan; Walkup 19.