Codi Miller-McIntyre je v prvem polčasu zbral devet točk, vse v prvi četrtini. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so v prejšnjem krogu dosegli sploh prvo zmago v novi sezoni omenjenega tekmovanja, v Carigradu so strli Darušafako. V napadu so zmaji pridno zadevali, temelje za dobljeno gostovanje pa so postavili s čvrsto obrambo, ki je v letošnji sezoni niso velikokrat pokazali.

Gostje iz Kazana, ki so v uvodnih šestih krogih grenkobo poraza okusili zgolj enkrat - v uvodnem krogu jih je s 84:75 ugnala Brescia -, si lahko z zmagoslavjem v stoženski dvorani že zagotovijo nastop v drugem delu tekmovanja. Na drugi strani morajo varovanci Slavena Rimca nujno zmagati, če želijo še ohraniti majhne upe po enakem cilju.

Popotnica za današnji obračun je dobra, Cedevita Olimpija je z odlično predstavo dobila zadnji dve tekmi. Najprej obračun z Darušafako (72:76), v Ligi ABA so premagali še Koper Primorsko (67:90). Letos sta se Unics in Cedevita Olimpija že srečala, v Kazanu je bilo po zaslugi 'enosmernega prometa' v zadnji četrtini (25:7) na koncu 80:67.

Miller-McIntyre neustavljiv v prvi četrtini

Ljubljančani so v prvi četrtini Rusom pokazali, da v Stožicah ne bodo lahek zalogaj. Blestel je predvsem Codi Miller-McIntyre, ki je ves čas vlekel voz svoje ekipe, dvakrat je zarezal skozi osrčje ruske obrambe in s polaganjem dosegel lahek koš, poskrbel je za prvo vodstvo zeleno-belih na tekmi (12:10), ki ga do konca četrtine niso izpustili iz rok. Edini minus prve četrtine sta bili osebni napaki, ki ju je storil prav Miller-McIntyre, zato je drugi del prvega polčasa začel na klopi.

Strelski mrk Unicsa za +17 Cedevite Olimpije

Prav zaradi tega je 25-letni Američan drugi del prvega polčasa začel na klopi, kar pa se v igri Olimpije ni pretirano poznalo. Breme so na svoja ramena kolektivno prevzeli soigralci, po trojki Filipa Krušlina so zmaji prvič povedli s +10 (32:22), že v naslednjem napadu je po lepi samostojni akciji s polaganjem Mikael Hopkins trenerja Unicsa Dimitriosa Priftisa prisilil v minuto odmora. Ta Rusom ni pomagala, nikakor niso našli odgovora na odlično obrambo domače ekipe, ki je s košem Andrije Stipanovića pobegnila že na +17 (39:22). Šele po šestih minutah in 20 sekundah je novi točki za goste s prostima metoma dosegel Raymar Morgan. Sledilo je krajše obdobje nezbranosti ljubljanskih košarkarjev, do odmora se je moštvo iz Tatarstana pobralo, zaostanek je stopilo na deset točk (41:31).

Ko ni šlo, je žogo dobil Hopkins

Ljubljančani so se na začetku drugega polčasa mučili. Pravzaprav so vse stavili na mete za tri točke, ki nikakor niso uspeli. Na njihovo srečo je dveminutni strelski mrk prekinil Hopkins, ki je bil iz minute v minuto bolj razigran, dosegel je polovico Olimpijinih točk v tretji četrtini (11 od 22). Dobri dve minuti pred koncem četrtine in po trojki Ryana Boatrighta se je nad sojenjem sodnikov razbesnel gostujoči trener Priftis, ki si je za izbruh prislužil tehnični napaki in izključitev. Boatright je zadel prosta meta za 62:48, Rimčevi varovanci so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 12 točk (63:51).

Evropski pokal, 7. krog

Lestvica: UNICS KAZAN 6 5 1 11 DARUŠAFAKA 7 4 3 11 JOVENTUT 6 4 2 10 BRESCIA 6 3 3 9 -------------------------------- NANTERRE 7 2 5 9 CEDEVITA OLIMPIJA 6 1 5 7

Skupina C, danes ob 18.30:

CEDEVITA OLIMPIJA - UNICS KAZAN

-:- (24:18, 17:13, 22:20, -:-)

Ob 20.45:

BRESCIA - JOVENTUT

NANTERRE - DARUŠAFAKA

