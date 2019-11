Košarkarji Cedevite Olimpije gostujejo v Carigradu pri Darušafaki. Foto: David Grau - Joventut

Gre za uvodno tekmo druge polovice skupinskega dela evropske sezone, v kateri Ljubljančani ne blestijo. Na dozdajšnjih petih tekmah so utrpeli prav toliko porazov, naloga v Turčiji pa bo vse prej kot lahka.

Na prvi tekmi v Stožicah so se Turkom dobro zoperstavili, šele v zadnji četrtini so popustili in iz rok izpustili zmago (73:79).

Uvrstitev v nadaljnji del tekmovanja je iz kroga v krog bolj oddaljena, nazadnje so ljubljanski zmaji gostovali v Badaloni, kjer jih je Joventut odpihnil s kar 101:81.

Če želijo varovanci Slavena Rimca ohraniti minimalne upe po napredovanju iz skupinskega dela tekmovanja, je zmaga nad Darušafako danes nujna!

Evropski pokal, skupina C, 6. krog

Danes ob 17.30:

UNICS KAZAN - BRESCIA

Ob 18.15:

DARUŠAFAKA - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (25:19, -:-, -:-, -:-)

Ob 20.45:

JOVENTUT - NANTERRE