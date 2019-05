Izmed četverice trenerjev v polfinalu je le Jure Zdovc že postal državni prvak. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčane v polfinalu čaka sedemkratni prvak Krka, ki je lani klonila v finalu. "Krka je stari znanec. Ima kakovostno ekipo in veliko izkušenih igralcev, ki so odlično vodeni. Zagotovo ne bo lahka serija. Predvsem gledamo nase in na svojo igro. Želimo igrati svojo košarko, se bomo pa seveda morali tudi malce prilagoditi na Krkin stil igre. Dali bomo vse od sebe, da pridemo v finale, a se zavedamo, da naloga ne bo lahka," je dejal trener Primorske Jurica Golemac, ki se je v polfinale uvrstil s suverenima zmagama nad Zlatorogom.

Tigri so se že lani v polfinalu pomerili z Novomeščani, odločala pa je tretja tekma. Letos, ko zares igrajo izvrstno in dominirajo na slovenskem parketu, so se z njimi pomerili že šestkrat, petkrat pa so jih premagali. Na zadnjih štirih tekmah so jih ugnali s povprečno razliko 19 točk. Izločili so jih tudi v četrtfinalu pokala, ki so ga Koprčani kasneje osvojili, naslednje leto pa se bodo Krki pridružili v Ligi ABA, saj so bili najboljši v drugem rangu regionalne lige. "Vse to nam je uspelo s trdim delom in pri tem vztrajamo. Zavedamo se, da v športu nič ne pomeni, kaj je bilo včeraj, ampak le kaj bo danes in jutri," je glede zadnjih uspehov dodal Golemac, ki je letos s svojimi varovanci ob 55 zmagah klonil le sedemkrat.

Nekdanji košarkar Olimpije in Krke, ki je s Primorsko letos osvojil že tri lovorike, zdaj pa naskakuje tisto glavno domačo, ki v vitrini tigrov še manjka, je prepričan, da pritisk vloge favorita na njegove varovance ne bo vplival, saj so letos dokazali, da se s tem odlično spopadajo: "Pred nami je le še zaključek sezone, mi pa že ves čas dokazujemo, da se znamo nositi s takšno vlogo. Tako je bilo v pokalu, Ligi ABA 2 in tudi v Ligi za prvaka. Dobro treniramo, fantje so lačni uspeha in komaj čakamo, da pride tekma. Brezpredmetno se je pogovarjati o pritisku, saj je tak, kot si ga daš sam."

Naslednjo oviro pred četrto lovoriko Sixtu Primorski predstavlja Krka. Foto: www.alesfevzer.com

Medtem ko ima Golemac na voljo popolno zasedbo, pa Simonu Petrovu nekaj preglavic predstavlja zvin gležnja Marka Jošila. Nastop srbskega krilnega košarkarja, ki je blestel lani v Ligi ABA 2, kjer je v finalu Krka ugnala prav Primorsko, in končnici državnega prvenstva, je na petkovi prvi tekmi, ki bo v Bonifiki, še pod vprašajem. "Iz porazov, ki jih je bilo proti Primorski letos že kar nekaj, se bomo poskusili čim več naučiti in čim bolje pripraviti na nasprotnika. Upamo, da bomo imeli dobro dnevno formo," je povedal novomeški trener.

V polfinale so se Dolenjci uvrstili z dvema zmagama nad Rogaško. Imeli so prednost domačega terena, a z igrami v Ligi za prvaka ne morejo biti zadovoljni, saj so na desetih tekmah slavili le štirikrat. Nasploh s sezono ne morejo biti zadovoljni, izjema je le dvoboj s Petrolom Olimpijo za obstanek v Ligi ABA, kjer pa so tudi sicer imeli višje cilje, kot je krčevit boj za deseto mesto: "Sezono bi ocenil kot toplo-hladno. Imeli smo odlične tekme, ko smo premagali kar nekaj ekip, ki so bile v vrhu Lige ABA, na določenih tekmah pa smo bili res zelo slabi. Vesel sem, da nam je uspelo zadržati status ABA-ligaša. Želja je, da v polfinalu dosežemo še kakšen vrh oziroma prikažemo predstavo, kakršno smo sposobni."

Zmaji se trudijo najti homogenost in timski duh

V drugem polfinalu – prva tekma bo v soboto v Stožicah – bo imela prednost domačega terena Petrol Olimpija, ki je imela med polfinalisti največ dela z uvrstitvijo med štiri, saj je šele po treh tekmah ugnala Šenčur. Gorenjski košarkarji so se izkazali za izjemno neugodne za zmaje, ki jim pod obročem vidno primanjkuje "mišic", na drugi strani pa je centrska linija Šenčurjanov čvrsta in dovolj izkušena. Vendarle so se Ljubljančani, ki imajo za sabo eno najslabših sezon v zgodovini kluba, izvlekli in še naprej branijo naslov prvaka – do zdaj so jih osvojili že 17.

"Ogromno je bilo letos že povedanega o tej Olimpiji, zato tu ne bi veliko razpredal. Trudimo se najti neko homogenost in timski duh. Včasih nam to uspeva, včasih ne. Nam je že šlo bolje, v zadnjem času pa malce slabše, ampak smo se nekako izvlekli in prišli v polfinale. Kar je bilo za nazaj, smo pozabili. Gledamo naprej na naslednjo tekmo in vsi naši cilji so uprti v polfinale. Želimo si priti v finale, a sem že večkrat dejal, da se bo vanj zelo težko uvrstiti. Konec koncev ne le letos, ampak vsako sezono zadnjih deset oziroma 20 let, ko je imela veliko boljšo ekipo, kot je ta, je imela Olimpija probleme v državnem prvenstvu. Bila je na preizkušnji in velikokrat tudi izpadla že prej oziroma ni osvojila naslova. Mislim, da tu favorita ni. Če je kdo, je to zagotovo Primorska, ki res dominira, za kar bi Jurici Golemcu še posebej čestital. Ostali bomo, kot je dejal Simon Petrov, skušali narediti vse – Krka zdaj, mi kasneje, če se uvrstimo v finale –, da presenetimo," je povedal Zdovc.

Eden najuspešnejših slovenskih trenerjev do zdaj, ki je zadnji z Olimpijo dosegel odmevne mednarodne uspehe, se je na ljubljansko klop vrnil februarja, a številnih napak, ki so bile storjene že s kadrovanjem pred sezono in kasneje, ko se je ta začela, ni uspel popraviti. Spremenil je strokovni štab, pri igralskem kadru pa je imel zvezane roke. Ključen mož njegove zasedbe je Jan Špan, ki pa je na torkovi tekmi s Šenčurjem, kot je povedal Zdovc, prejel močan udarec v mečno mišico.

Luka Šamanić je bil najboljši Olimpijin posameznik na domačih tekmah s Šenčurjem, srečanje v gosteh pa je zaradi lažje poškodbe izpustil. Foto: www.alesfevzer.com

Če je nastop na prvi tekmi polfinala ljubljanskega kapetana vprašljiv, pa zagotovo ne bo nastopil domžalski, Jure Močnik. Izkušeni organizator Helios Suns, ki je bil edini soudeležen pri obeh domžalskih naslovih slovenskega prvaka, je že končal sezono, saj si je poškodoval koleno. "Jasno je, da bodo zaradi te poškodbe potrebne nekatere spremembe v načinu igre. Jure je z izkušnjami izven in na terenu prinesel res veliko tej ekipi. Morali se bomo znova prilagoditi, ampak smo glede na vse poškodbe, ki smo jih že imeli v tej sezoni, tega že vajeni," je dejal najmlajši med trenerji, ki so se prebili v polfinale, Dejan Jakara.

Zadnji dve medsebojni tekmi je v Ligi za prvaka dobila Olimpija, pred tem pa je bil v rednem delu obakrat boljši Helios. Domžalčani so bili najslabši v drugem delu, ko so slavili le enkrat, a so se izkazali v četrtfinalu, ko so premagali tretjeuvrščeno ekipo Lige za prvaka, Hopse, ki so letos igrali tudi v finalu pokala. Na drugi tekmi na domačem parketu so se Domžalčani rešili iz skoraj izgubljenega položaja. "Skozi sezono smo imeli veliko vzponov in padcev. V Ligi za prvaka smo imeli razmerje zmag in porazov kar 1:9, a na koncu sem rekel, da bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno. Poznam svoje fante, ki so tisto tekmo, ki so jo morali, zmagali. Olimpija je zagotovo absolutni favorit dvoboja. Polfinale je druga stvar in skušali se bomo maksimalno pripraviti, tudi iz prejšnjih tekem z Olimpijo, ki pa zdaj z novim trenerjem igra bistveno boljšo obrambo. Ključni bosta tudi dnevna forma in svežina," je pristavil Jakara.

Polfinale, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

Druga tekma bo v ponedeljek ob 18.45.

Sobota ob 17.00:

PETROL OLIMPIJA - HELIOS SUNS

Druga tekma bo v ponedeljek ob 19.00.

Igrajo na dve zmagi.