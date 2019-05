Kawhi Leonard je na koncu dosegel celo točko več od Giannisa Antetokounmpa, ki pa se veseli druge prepričljive zmage in dejstva, da so Bucksi na pol poti do velikega finala Lige NBA. Foto: Reuters

Toronto ni na drugi tekmi konferenčnega finala vodil niti za trenutek. Že v prvih napadih jih je zastrašil Giannis Antetokounmpo (30 točk), gostje so prve točke dosegli šele po 9:0, Bucksi pa so že po 1. četrtini vodili za 14 točk! Grško čudo (Greek Freak) je k strelski statistiki dodal še kar 17 skokov in 5 podaj. Jeleni so na začetku 3. četrtine prišli do najvišje prednosti 28 točk, nato pa mirno nadzirali tekmo in hranili moči za nadaljevanje finala Vzhoda. Po dveh suverenih zmagah Milwaukeeja se zdaj serija za naslednji dve tekmi seli v Toronto.

Trohico upanja Grk hitro razbil

Pri gostih je standardno izstopal Kawhi Leonard z 31 točkami, ki je na koncu dosegel celo točko več od Giannisa, kar pa je nepomembno ob zaostanku Raptorsov za dve zmagi. Vseeno je Leonard med tekmo vlil malce upanja, saj so se Kanadčani po trojki Freda VanVleeta približali na 13 točk (83:70), a vse bojazni pred napeto končnico ali celo preobratom je razblinil Antetokounmpo z novim izbruhom za 9 točk.

Ve se, kdo dela razliko

Pri Bucksih je kar šest igralcev končalo večer z 10 točkami ali več, od tega so bili trije rezervisti, med njimi je bil najbolj natančen Ersan Ilyasova s 17 točkami. "Zanašamo se drug na drugega, sploh klop. Začetna peterka je začrtala ritem," je zmagoviti recept povzel prekaljeni Turk.

"Srečen sem, da imamo Giannisa. On je neverjeten, ima nekaj več od drugih, on je tisti, ki dela razliko," je bil po tekmi poln hvale na račun grškega zvezdnika trener Milwaukeeja Mike Budenholzer.

"Mentalno smo se na tekmo odlično pripravili. Začetek nam je dal energijo, danes nismo imeli nobenih težav," je bil zadovoljen Antetokounmpo. "Danes smo igrali slabo. Bili smo prepočasni, nismo imeli nobenih možnosti. Že na začetku smo jim dopustili, da se razigrajo, da se napolnijo s samozavestjo," je po tekmi priznal Nick Nurse, trener Toronta.



Zgodovina pravi, da so Bucksi finalisti

Milwaukee, ki se je ponašal z najboljšim izkupičkom rednega dela sezone Lige NBA (60-22), igra v končnici še bolj zastrašujoče, saj so zdaj dobili že 10 od 11 playoff-tekem. Bucksi v svoji dolgi zgodovini še nikoli niso izgubili serije, v kateri so povedli z 2:0, zdaj pa 14. uživajo takšno prednost. Na drugi strani Raptorsi v sedmih poskusih še nikoli niso obrnili zaostanka 0:2 v skupno zmago.

LIGA NBA - KONČNICA 2019

Vzhod, finale, druga tekma:

MILWAUKEE (1) - TORONTO (2) 2:0

125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25)

Antetokounmpo 30 (10/20 iz igre), 17 skokov in 5 podaj, Ilyasova 17, Mirotić 15, Brogdon 14, Hill 13, Middleton 12, Bledsoe 8, Lopez 6, Brown 5, Connaughton 3, Wilson 2; Leonard 31

(10/18 iz igre) in 8 skokov, Lowry 15, Powell 14, Siakam, Green in Ibaka (10 skokov) po 8, Meeks, Boucher in VanVleet po 5, Miller in M. Gasol po 2.

Zahod, finale, tretja tekma:

Nedelja ob 3.00:

PORTLAND (3) - GOLDEN STATE (1) 0:2

Durant ne bo igral na 3. in 4. tekmi Branilci naslova prvaka Lige NBA Golden State je potrdil, da zvezdnik Kevin Durant zaradi poškodovane mečne mišice na desni nogi ne bo zaigral na 3. in 4. tekmi konferenčnega finala Zahoda, ki bosta v Portlandu. Warriorsi sicer po domačih zmagah vodijo z 2:0.

V oddebeljenem tisku izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.