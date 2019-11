Foto: AP

Mavericksi so v zadnjem tednu vpisali štiri domače zmage, ko so se pomerili s štirimi prvaki zadnjih šestih sezone Lige NBA. Izvrsten niz so nadaljevali tudi na teksaškem dvoboju v Houstonu, kjer je znova blestel Dončić. Luka je na teh štirih tekmah v povprečju v statistiko vpisoval trojni dvojček, ob tem pa prispeval kar 33 točk na dvoboju. V Toyota Centru, kjer je lani odigral eno svojih najboljših tekem do zdaj, ko je z 11 zaporednimi točkami decembra zrežiral izjemen preobrat, je dal kar 41 točk. Strelski rekord je sicer postavil pred dnevi, ko jih je še drugemu teksaškemu tekmecu nasul 42.

Tokrat je najbolje odigral, ko je bilo to najbolj potrebno. V zadnji četrtini je polnil koš in imenitno vodil igro Dallasa, ko mu je uspelo dokončno streti Rocketse. Dončić je dobil superzvezdniški dvoboj dveh fantastičnih strelcev. Medtem ko je 20-letni Ljubljančan trenutno tretji v ligi, pa je prepričljivo najboljši James Harden, ki pa je tokrat vknjižil 32 točk. Luka je statistiko zapolnil še s šestimi skoki in desetimi podajami. Izgubil je šest žog, a nobene v tistih omenjenih odločilnih trenutkih zadnje četrtine.

Tekme 24. novembra:

HOUSTON - DALLAS

123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32)

Harden 32 (11/24 iz igre) in 11 podaj, Westbrook 27, Capela 21 in 22 skokov, Tucker in House po 16, Rivers 4, Clark 3, McLemore in Hartenstein po 2; Dončić 41 (10/15 za dve, 5/14 za tri, 6/8 PM), 6 skokov in 10 podaj v 34 minutah, Hardaway 31, Porzingis 23 in 13 skokov, Finney-Smith 12 in 10 skokov, Kleber 11, Wright 9, Jackson in Brunson po 3, Powell in Curry po 2.



NEW YORK - BROOKLYN

WASHINGTON - SACRAMENTO

DENVER - PHOENIX

LA CLIPPERS - NEW ORLEANS

Tekme 25. novembra:

CLEVELAND - BROOKLYN

DETROIT - ORLANDO

INDIANA - MEMPHIS

ATLANTA - MINNESOTA

BOSTON - SACRAMENTO

MIAMI - CHARLOTTE

TORONTO - PHILADELPHIA

CHICAGO - PORTLAND

MILWAUKEE - UTAH

SAN ANTONIO - LA LAKERS

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY