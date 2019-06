Zmagovalke tekme v Nišu bodo v Beograd napredovale z drugega mesta, poraženke pa s tretjega.

Foto: EPA

Za razliko od ostalih skupin je v Nišu pred zadnjim krogom odprto le eno vprašanje. Prvo mesto si je zagotovila Madžarska, brez možnosti za napredovanje pa je po petkovem porazu s Slovenkami ostala Turčija.

Izenačen prvi polčas

Prvi polčas je bil izenačen, Italijanke so minuto in pol pred koncem tega dela igre povedle z najvišjo razliko 6 točk (36:30), do odhoda na odmor pa je Teja Oblak s svojim prvim košem znižala zaostanek (36:32). Pri Sloveniji, ki ni pokazala najboljše igre, so v prvem polčasu tri igralke dosegle po sedem točk - Nika Barič, Shante Evans, Tina Jakovina.

Tretja četrtina pripadla Italiji

Drugi polčas so Slovenke slabo začele, pešala je predvsem obramba. Italijanke so to izkoristile, v treh minutah so naredile delni izid 8:0 (dve zaporedni trojki), povedle so z dvomestno prednostjo (47:36).

Slovenija je odgovorila z delnim izidom 6:0 (47:42), a bolj se ni uspela približati. Italijanke so spet zaigrale na polno, naredile so delni izid 7:0 za naskok 12 točk (54:42).

Tudi začetek zadnje četrtine ni obetal, saj so Italijanke še povišale vodstvo na +16 (59:43). Slovenke so nekoliko znižale zaostanek (59:48), zato je italijanski selektor zahteval minuto odmora, ki pa se je obrestovala, saj so Italijanke odgovorile z delnim izidom 4:0 za +15 (63:48).

Slovenke z reprezentanco Italije nimajo prav bogate zgodovine odigranih tekem. Na uradnih dvobojih so se pomerile le dvakrat, na sredozemskih igrah leta 1993 in 2001. Obakrat so bile uspešnejše Italijanke. Te so v Nišu najprej premagale Turkinje s 57:54, nato pa izgubile z Madžarsko z 51:59.

Slovenija se bo križala s skupino D, ki je upravičila naziv skupina smrti. V njej je na prvem mestu Srbija z dvema zmagama, Belgija in Belorusija po 1, Rusija nobene.

EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C, Niš, 3. krog

Ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA

-:- (18:21, 18:11, 20:11, -:-)

MADŽARSKA - TURČIJA

58:59 (14:19, 12:8, 15:20, 17:12)

Lestvica: MADŽARSKA 3 2 1 +11 5 ------------------------------------- TURČIJA 3 1 2 -9 4 SLOVENIJA 2 1 1 +3 3 ------------------------------------- ITALIJA 2 1 1 -5 3 V četrtfinale neposredno napreduje najboljša reprezentanca, druga in tret- ja pa gresta v repasaž.