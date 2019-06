Zmagovalke tekme v Nišu bodo v Beograd napredovale z drugega mesta, poraženke pa s tretjega.

Foto: EPA

Za razliko od ostalih skupin je v Nišu pred zadnjim krogom odprto le eno vprašanje. Prvo mesto si je zagotovila Madžarska, brez možnosti za napredovanje pa je po petkovem porazu s Slovenkami ostala Turčija.

Slovenija se bo križala s skupino D, ki je upravičila naziv skupina smrti. V njej je pred zadnjima tekmama skoraj še vse mogoče. Srbija ima dve zmagi, po eno pa Rusija, Belgija in Belorusija. Prva tekma v Zrenjaninu med Rusijo in Belorusijo se bo začelo ob 17.45, druga med Srbijo in Belgijo pa ob 20.30.

Slovenke z reprezentanco Italije nimajo prav bogate zgodovine odigranih tekem. Na uradnih dvobojih so se pomerile le dvakrat, na sredozemskih igrah leta 1993 in 2001. Obakrat so bile uspešnejše Italijanke. Te so v Nišu najprej premagale Turkinje s 57:54, nato pa izgubile z Madžarsko z 51:59.

EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C, Niš, 3. krog

Ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

MADŽARSKA - TURČIJA

58:59 (14:19, 12:8, 15:20, 17:12)