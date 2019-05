Kawhi Leonard je bil neustavljiv v Wells Fargo Centru. Foto: Reuters

Po 46 minutah so imeli gostje le točko prednosti. Najboljši igralec Toronta je minuto pred koncem zadel izza črte prek centra Joela Embiida in s tem kronal vrhunsko predstavo. Na parketu je bil 43 minut, prispeval je tudi 14 skokov. Marc Gasol je dodal 16 točk, Kyle Lowry pa 14.

Sixersi, ki so blesteli na zadnjih dveh tekmah, so imeli premalo razpoloženih košarkarjev. Izstopal je Jimmy Butler z 29 točkami in 11 skoki. Tobias Harris je iz igre metal le 7/23, Embiid pa 2/7.

Tri četrtine ekipi zelo izenačeni

Raptorsi so začeli sijajno in po osmih minutah so si priigrali enajst točk naskoka (11:22). Do konca prve četrtine je Butler s sedmimi točkami vrnil Sixerse v igro (21:24). Nobena ekipa se ni uspla odlepiti in ob odmoru so imeli gostje dve točki prednosti (45:47).

Philadelphia je odlično odprla drugi polčas. Z delnim izidom 15:7 je pobvedla s 60:54. Tobias Harris in Butler sta zadela izza črte, razigral se je tudi JJ Redick. V kriznih trenutkih je Leonard obdržal Toronto v igri in po 36 minutah je bil izid izenačen (75:75).

Odločilna trojka Leonarda minuto pred koncem

Redick je dve minuti pred koncem zadel trojko z leve strani in Sixersi so imeli le točko zaostanka (90:91). Imeli so tudi napad za vodstvo, a je razglašeni center Embiid zgrešil z dveh metrov. Minuto pred koncem je izjmeni Leonard zadel ključno trojko (90:94). Harris je skušal odgovoriti, vendar ni bil natančen. Danny Green je s štirimi prostimi meti v zadnji minuti potrdil veliko zmago Toronta.

Philadelphia lovi prvi konferenčni finale po letu 2001, ko je blestel Allen Iverson. Zdaj je v neugodnem položaju, saj ima Toronto znova prednost domačega igrišča. Peta tekma bo v torek.

Vzhod, polfinale:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 2:2

96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26)

Butler 29 (9/18 iz igre, 3/7 za tri) in 11 skokov, Redick 19 (4/7 za tri), Harris 16 (7/23 iz igre, 2/13 za tri), Embiid 11 (2/7 iz igre), 8 skokov in 7 podaj, Simmons 10, Ennis 9, Monroe 2;

Leonard 39 (13/20 iz igre, 5/7 za tri) in 14 skokov v 43 minutah, M. Gasol 16, Lowry 14, Ibaka 12, Green 11, Siakam 9.

Ponedeljek:

BOSTON (4) - MILWAUKEE (1) 1:2

Zahod, polfinale, nedelja:

PORTLAND (3) - DENVER (2) 2:1

Ponedeljek:

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) 1:2

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.