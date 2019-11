Lance Harris je na petih tekmah jadranske lige dosegel 90 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je odigrala najboljšo četrtino v sezoni. Primorska je sicer povedla z 2:0, nato pa je bilo vse v znamenju Ljubljančanov. Prednost je vseskozi naraščala in po tretji zaporedni trojki Hopkinsa (11 točk v prvih desetih minutah) je bil izid 23:10. Zmaji so tudi v nadaljevanja zadevali iz vseh položajev in pred drugo četrtino povedli kar s 30:13. Zadeli so vseh šest trojk in za dve zgrešili le enkrat (6/7).

Takoj na začetku druge četrtine si je Olimpija priigrala najvišjo prednost (+19), nakar so slovenski prvaki odgovorili z delnim izidom 8:0 in se ekspresno približali enomestnemu zaostanku. A to je bilo tudi najbližje, kar so prišli Primorci v prvem delu. Gosti so se spet zbrali in po trojki Blažiča je tri minute pred koncem polčasa na semaforju pisalo 44:26. S prednostjo 18 točk so odšli tudi na odmor.

S tretjo trojko Blažiča je razlika varovancev Slavena Rimca v uvodni minuti drugega polčasa narasla na 21 točk. Koprčani so poskušali vse, toda gosti iz prestolnice so vedno hitro našli odgovor in vzdrževali varno prednost. S trojko Boatrighta ob zvoku sirene so pred zadnjo četrtino vodili s 70:52.

Jadranska liga, 6. krog

Danes ob 20.00:

KOPER PRIMORSKA - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (13:30, 16:17, 23:23, -:-)

Ponedeljek ob 18.00:

KRKA - MEGA BEMAX

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - IGOKEA

Že odigrano:

FMP - MORNAR

92:83 (19:18, 20:28, 23:13, 20:24)

ZADAR - PARTIZAN

57:72 (14:18, 16:27, 16:17, 11:10)

BUDUĆNOST - CIBONA

87:64 (26:18, 25:8, 18:21, 18:17)