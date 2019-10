Še pet minut do konca prvega polčasa.

Košarkarji @Penya1930 so se razigrali, vodijo z 41:26.#ZmajevoSrce pic.twitter.com/dg59TGM5WA — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) 29. oktober 2019

Ljubljanski in španski klub se bosta v Evropskem pokalu pomerila prvič po letu 2008, na štirih dosedanjih obračunih pa je zmago trikrat slavil Joventut. Edino zmago proti moštvu iz Badalone so zmaji dosegli leta 2007.

Za Joventut odlično igrata nekdanja člana ljubljanskega moštva Klemen Prepelič in Alen Omić. Katalonci imajo po štirih tekmah polovičen izkupiček.

Španci v 1. polčasu nasuli kar 61 točk!

Ekipi sta bili do polovice 1. četrtine izenačeni, nazadnje pri izidu 14:14, nato pa so gostitelji na krilih navijačev povedli z višjo razliko (28:19). Drugo četrtino je s košem odprl Nenad Dimitrijević in Španci so prišli do dvomestne prednosti (30:19). To so še povišali, vodili so za +16 (35:19). Olimpija je odgovorila z miniserijo 0:5, za katero je poskrbel Jaka Blažić s trojko in košem (35:24). A Joventut je hitro odgovoril s trojko, zadel je Luke Harangody (38:24). Porazna obramba zmajev in učinkovit napad gostiteljev je te popeljal do prednosti 23 točk (57:24).

Po vrnitvi na parket so zmaji zaigrali malenkost bolje, tretjo četrtino so dobili, a Španci so imeli ob vstopu v zadnjo četrtino še vedno visoko prednost (81:62).

Joventut je po zabijanju Conorja Morgana spet prednost povišal na 23 točk (87:64), trener zmajev Slaven Rimac je moral posredovati z minuto odmora.

EVROPSKI POKAL

SKUPINA C, 5. krog

Danes ob 20.45:

JOVENTUT - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (28:19, 33:22, 20:21, -:-)

Ob 20.00:

NANTERRE - BRESCIA

Sreda ob 18.15:

DARUŠAFAKA - UNICS KAZAN