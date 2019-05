Petrol Olimpija ima za seboj zelo slabo sezono, ki jo trener Jure Zdovc (v klub je prišel marca) poskuša rešiti z naslovom državnega prvaka. A ljubljanska ekipa je na visoko oviro trčila že v četrtfinalu ... Foto: BoBo/Borut Živulović

V Stožicah se bo ob 18.30 začela tretja tekma četrtfinalne serije med Olimpijo in Šenčurjem. Na prvi tekmi je Olimpija še odnesla celo kožo, v soboto pa so v Šenčurju gostitelji po razburljivi končnici zmagali s 73:70 in tako izsilili odločilno tretjo tekmo.

Zmagovalec obračuna se bo v polfinalu (prav tako na dve zmagi) meril s Heliosom. Drugi polfinalni par je Sixt Primorska – Krka.

LIGA NOVA KBM, četrtfinale, tretja tekma, danes ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA – GOR. GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR (v zmagah 1:1)

Polfinale, prva tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA – KRKA

Druga tekma bo 13. maja ob 18.45.

Sobota ob 17.00:

OLIMPIJA/GGD ŠENČUR – HELIOS

Druga tekma bo 13. maja.

Morebitne tretje tekme polfinala bodo 15. maja, finale se začne 18. maja.