Koper Primorska - Crvena zvezda 63:70 (po treh četrtinah)

Jagodič Kuridža že v dresu Beograjčanov

Koper - MMC RTV SLO

Branko Lazić je bil najbolj razigran košarkar Crvene zvezde. Foto: Koper Primorska/Žiga Mikeli

Košarkarji Kopra Primorske so se znašli v finančnih težavah, kar je imelo za posledico odhod nosilcev igre in trenerja Jurice Golemca. V Bonifiki se merijo s Crveno zvezdo, ki ima že pet porazov in nujno potrebuje zmago.