Varovancem Jurice Golemca po prvem polčasu odlično kaže. Foto: Mega Bemax/Ivica Veselinov

Koper Primorska je prvo četrtino dobila za pet točk (24:19), v drugi četrtini pa je prednost podvojila (42:32). Z dvomestno prednostjo je tudi dobila prvi polčas (47:37).

V tretji četrtini so varovanci Jurice Golemca nadaljevali z dobro igro, po dobrih dveh minutah igre v tem delu igre so vodili za 15 točk (55:40). Beograjska ekipa je vztrajala in ob vstopu v zadnjo četrtino so zaostajali le še za 6 točk (63:57).

LIGA ABA

8. KROG

Danes ob 18.00:

KOPER PRIMORSKA - FMP

-:- (24:19, 23:18, 16:20, -:-)

Ob 20.00:

KRKA - IGOKEA

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - CIBONA

Ob 18.00:

BUDUĆNOST - PARTIZAN

Ob 20.00:

ZADAR - CEDEVITA OLIMPIJA

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR