Slovenski navijači so se veselili v Nišu, se bodo tudi v Beogradu? Foto: EPA

Sloveniji se je na letošnjem turnirju prvič uspelo prebiti med najboljših 12, zdaj ima priložnost, da zgodovinski napredek popravi še s prebojem v četrtfinale.

Naloga bo vse prej kot lahka, saj Belgijke sodijo med glavne favoritinje za zlato medaljo na 37. evropskem prvenstvu v Srbiji. Pred dvema letoma v Pragi so osvojile tretje mesto, po dveh porazih v predtekmovanju pa si novega spodrsljaja ne smejo privoščiti.

Prav tu tiči največja priložnost za Slovenke, ki po premiernem preboju iz skupine nimajo česa izgubiti, zato se lahko dvoboja v dvorani Štark lotijo povsem sproščeno in znova pokažejo igro, s katero so v Nišu premagale šesto reprezentanco na svetu, Turčijo. "Belgija je absolutni favorit, a favoriti ne zmagujejo vedno. Maksimalno se bomo pripravili in skušali presenetiti. Na ugoden izid lahko računamo le, če bomo prikazali ekipno igro. Potrebno bo pametno in agresivno igrati v obrambi, kontrolirati skok ter se držati taktičnih zamisli. O nastopu Eve Lisec se bomo odločili tik pred tekmo," pravi selektor Damir Grgić.



EP v košarki, repešaž za četrtfinale

Danes ob 18.00:

BELGIJA - SLOVENIJA



Ob 20.30:

ITALIJA - RUSIJA

Že odigrano:

ŠVEDSKA - Latvija

77:62 (23:14, 22:9, 14:17, 18:22)



VELIKA BRITANIJA - Črna Gora

92:71 (22:14, 22:27, 25:19, 23:11)



Četrtfinale, četrtek:

ŠPANIJA - ITALIJA/RUSIJA

FRANCIJA - BELGIJA/ SLOVENIJA

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

SRBIJA - ŠVEDSKA