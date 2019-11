Klub z Obale namreč po odlični lanski sezoni nadaljuje uspešno zgodbo tudi med jadransko elito. Koper Primorska je s tremi zmagami trenutno na četrtem mestu Lige ABA. Klonili so pred Crveno zvezdo, nato pa nanizali tri zaporedne zmage, ko so ugnali Partizan, Budućnost in Mornar.

Krka zna pripraviti presenečenje na domačem parketu, kar je dokazala tudi v letošnji sezoni Lige ABA, ko je premagala Crveno zvezdo.

Krko je v vodstvo povedel Ivan Ramljak (2:0), a so gostje hitro prevzeli vodstvo in ga višali, največ so vodili za 11 točk (9:20). Za konec 1. četrtine je trojko zadel Žan Mark Šiško, s čimer je gostujoča ekipa ohranila dvomestno prednost (13:23).

Novomeščani so drugo četrtino odprli z mini-serijo 4:0, trener Koper Primorske Jurica Golemac je takoj posredoval z minuto odmora, ki se je obrestovala. Njegovi varovanci so namreč spet zaigrali na polno, kar jih je pripeljalo do 20 točk naskoka (17:37).

LIGA ABA

5. KROG

Danes ob 20.00:

KRKA - KOPER PRIMORSKA

-:- (13:23, 15:22, -:-, -:-)

Sobota ob 18.00:

MORNAR - CEDEVITA OLIMPIJA

Ob 20.00:

PARTIZAN - FMP

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - BUDUĆNOST

Ob 18.00:

CIBONA - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

IGOKEA - ZADAR