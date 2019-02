Slovence naslednja uradna reprezentančna akcija čaka novembra, ko se bodo začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci se bodo skušali oddolžiti Ukrajini za lanski drugi najvišji poraz (82:54) v zgodovini, od katerega je bil višji le tisti v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti ZDA, ko so NBA-jevci slavili s 119:76.

"Po dolgi poti in naporni tekmi s Turčijo se moramo čim bolje pripraviti na ta zadnji obračun in dokazati, da smo na prvi tekmi z Ukrajinci imeli le slab dan. Glede na to, da so Ukrajinci v petek zapravili vse možnosti za SP, pričakujem sproščeno tekmo, ki pa zagotovo ne bo lahka, saj ima Ukrajina zelo izkušene igralce in odlične strelce z razdalje," pravi Trifunović.

Spet brez Čančarja in verjetno tudi Dimca

Slovenija bo zaigrala v enaki zasedbi kot v petek proti Turčiji. Žiga Dimec in Vlatko Čančar sicer uspešno okrevata po poškodbi gležnja, a glede na to, da v zadnjem tednu nista opravila močnejšega treninga, strokovni štab pri obeh pred vrnitvijo v klubske sredine ne želi tvegati z morebitnim poslabšanjem trenutne situacije. Čančar bo tekmo spremljal s tribune, Dimec pa sicer bo v kadru, a bo nastop odvisen od njegovega počutja pred tekmo in situacije na igrišču.

V Evropi le še vprašanje Črne gora ali Latvija?

Pred zadnjim krogom kvalifikacij je znanih 28 od 32 udeležencev svetovnega prvenstva, ki bo na Kitajskem od 31. avgusta do 15. septembra. Iz azijskega dela so to poleg gostiteljev še Avstralija, Južna Koreja, Japonska, Iran, Jordanija, Filipini in Nova Zelandija, iz Amerik Argentina, Brazilija, Kanada, ZDA in Venezuela, iz Afrike Angola, Nigerija, Senegal in Tunizija, iz Evrope pa Češka, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Litva, Poljska, Španija, Turčija, Rusija in Srbija.

Iz Evrope je prosto le eno mesto, in sicer iz naše skupine - Latvija ali Črna gora. Ekipi se bosta srečali nocoj v Podgorici. Latvija mora za napredovanje zmagati z vsaj desetimi točkami prednosti.

6. krog, ponedeljek:

SLOVENIJA - UKRAJINA ob 19.00

ČRNA GORA - LATVIJA

ŠPANIJA - TURČIJA