Luka Dončić lovi prvo zmago proti Lakersom, v lanski sezoni je Dallas izgubil vse tri medsebojne obračune. Foto: Reuters

Anthony Davis se je odlično ujel z Jamesom. Jezerniki so nanizali kar deset zmag zapored. V končnici so zadnjič igrali aprila 2013 in motiv je izjemen. Cilj ni le končnica, ampak 17. šampionski prapor pod stropom Staples Centra.

Dallas je sijajno začel sezono. 12 zmag in le šest porazov je štart nad pričakovanji. Dončić v povprečju dosega skoraj trojni dvojček (30,8 točke, 9,9 skoka in 9,6 podaje).

1. novembra je prispeval 31 točk, 15 podaj in 13 skokov. Lakersi so se rešili v podaljšek s trojko Dannyja Greena ob pisku sirene, nato pa zmagali s 119:110. James je prav tako dosegel trojni dvojček (39 točk, 16 podaj in 12 skokov).

Miami ima 13 zmag in le pet porazov, kar je najboljši štart po sezoni 2013/14, ko je na Florido zadnjič igral James. Vročica je dobila vseh osem tekem na domačem parketu, tokrat pa gostuje v Brooklynu. Pri Netsih manjka zvezdnik Kyrie Irving zaradi poškodbe desnega ramena.

Nedeljske tekme:

Ob 21.00:

BROOKLYN - MIAMI

-:- (30:32, 35:26, -:-, -:-)



Ob 22.00:

LA LAKERS - DALLAS

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



MINNESOTA - MEMPHIS

NEW YORK - BOSTON

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY

DETROIT - SAN ANTONIO

TORONTO - UTAH

ORLANDO - GOLDEN STATE

LA CLIPPERS - WASHINGTON

Ponedeljkove tekme:

CHARLOTTE - PHOENIX

PHILADELPHIA - UTAH

ATLANTA - GOLDEN STATE

MILWAUKEE - NEW YORK

MEMPHIS - INDIANA

SACRAMENTO - CHICAGO