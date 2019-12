Kemba Walker je zadel pet trojk v Scotiabank Areni. Foto: Reuters

V Scotiabank Areni se je Raptorsom poznalo, da so manjkali trije člani začetne peterke. Pascal Siakam, Marc Gasol in Norman Powell so poškodovani. Jaylen Brown je prispeval 30 točk, Kemba Walker pa jih je dodal 22, oba sta bila po petkrat natančna izza črte. Kar šest igralcev Bostona je preseglo 10 točk.

Pri gostiteljih je odpovedal Kyle Lowry, dosegel je 14 točk (4/13 iz igre), a izgubil kar pet žog. Najboljši strelec prvakov je bil Fred VanVleet s 27 točkami.

To je bila prva božična tekma Lige NBA, ki je bila odigrana v Kanadi. Celticsi so prekinili serijo osmih zaporednih porazov v Torontu. Odločilno prednost so si gostje priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 33:22. Po 36 minutah so imeli že 19 točk naskoka (69:88).

"Še nikoli se nisem veselil zmage v Torontu, zato je to zame poseben občutek. Vsaka zmaga na božični dan je lepa," je poudaril Brown.

Gladka zmaga Bostona v Torontu

Vodilni Milwaukee poražen v Philadelphii

Na drugi tekmi je Philadelphia ugnala najboljšo ekipo v ligi Milwaukee s 121:109. Bucksi so izgubili šele drugič na zadnjih 23 tekmah. Sixersi so si odločilno prednost priigrali že do odmora (69:48). Izjemno so zadevali izza črte, 21 trojk je njihov rekord sezone.

Joel Embiid je bil neustavljiv v Wells Fargo Centru. Foto: Reuters

Embiid zasenčil nervoznega Antetokounmpa

Joel Embiid je z 31 točkami in 11 skoki zasenčil Giannisa Antetokounmpa. Grk je zgrešil vseh sedem poskusov za tri točke, prispeval je 18 točk, a je zgrešil kar 19 metov iz igre (8/27). Deloval je zelo nervozno in v zadnji četrtini tudi prejel tehnično napako.

Po treh četrtinah so Sixersi vodili kar s 100:73, v zadnjih minutah pa so precej popustili in Bucksi so se približali na 115:106 dve minuti pred koncem. Tobias Harris in Al Horford sta s trojkama potrdila veliko zmago Philadelphie, ki je gostila božično tekmo prvič po letu 1988.

Bojevniki presenetili Houston

Ko so poleti načrtovali božični spored, se je zdelo, da bo obračun Golden Stata in Houstona veliki derbi za vrh Zahoda. Bojevniki so brez Stephena Curryja in Klaya Thompsona bleda slika šampionske ekipe. Tokrat so se predstavili v najlepši luči in s predstavo sezone premagali Houston s 116:104 v Chase Centru.

Rocketsi so osem minut pred koncem zadnjič vodili po trojki Jamesa Hardna (96:97). Bojevniki so do odločilne prednosti prišli z delnim izidom 10:0, Draymond Green in Glenn Robinson sta bila natančna izza črte. V končnici so bili izbranci Mika D'Antonija popolnoma razglašeni, v zadnji četrtini so dosegli le 17 točk.



To je bila treja zaporedna zmaga za Golden State, ki je končal niz štirih zmag Houstona. Russell Westbrook je bil najboljši strelec tekme s 30 točkami, vendar je zgrešil vseh osem poskusov za tri točke. Najboljši strelec lige Harden je precej zaostal za svojim povprečjem, prispeval je 24 in 11 podaj.



Lakersi na mestnem derbiju iščejo pot iz krize

Lakersi so v uvodni tretjini sezone izgubili le tri tekme, nanizali pa so kar 24 zmag. Na zadnjih treh tekmah so klonili trikrat. V nedeljo so izgubili proti Nuggetsom s 104:128, brez LeBrona Jamesa so delovali kot razbita vojska. Zvezdnik bo tokrat stisnil zobe, tudi Anthony Davis je lažje poškodovan, Jezerniki pa imajo zares naporen spored. V soboto jih čaka gostovanje v Portlandu, v nedeljo pa bodo gostili Dallas, ko naj bi se že vrnil Luka Dončić.

Tekme 25. decembra:

TORONTO – BOSTON 102:118

VanVleet 27 (11/21 iz igre), Boucher 24 (7/10 iz igre, 3/4 za tri), Lowry 14, Ibaka 12 in 8 skokov, Hollis Jefferson, Davis in Johnson po 6, Anunoby 5, McCaw 2; Brown 30 (10/13 iz igre, 5/7 za tri), Walker 22 (5/10 za tri), Hayward 14, Theis 13 (6/7 za tri), Kanter 12 in 11 skokov, Tatum 11, Wanamaker 6, Williams 4, Waters, Green in Langford po 2.

PHILADELPHIA – MILWAUKEE 121:109

Embiid 31 (11/21 iz igre) in 11 skokov, Harris 22 (5/7 za tri), Richardson 18, Korkmaz 16 (4/5 za tri), Simmons 15, 14 podaj in 7 skokov, Horford 11 in 10 skokov, Scott in Burke po 3, Ennis 2; Middleton 31 (5/9 za tri) in 8 skokov, Antetokounmpo 18 (8/27 iz igre, 0/7 za tri), 14 skokov in 7 podaj, Hill 15 (3/3 za tri), B. Lopez 11 (3/5 za tri), Ilyasova in Brown po 7, DiVincenzo 6, Connaughton 5, Matthews 4, Korver 3, R. Lopez 2.

GOLDEN STATE – HOUSTON 116:104

Lee 22 in 15 skokov, Green (11 skokov) in Russell (1/10 za tri) po 20, Robinson 18 (2/2 za tri), Cauley Stein 10, Evans in Burks po 8, Chriss 6, Bowman 4; Westbrook 30 (11/32 iz igre, 0/8 za tri) in 12 skokov, Harden 24 (6/10 za tri) in 11 podaj, House 18 (5/12 za tri), Capela 10 in 11 skokov, Tucker 7, Rivers in McLemore po 6, Clark 3.



Ob 2.00:

LA LAKERS – LA CLIPPERS

Ob 4.30:

DENVER – NEW ORLEANS

Tekme 26. decembra:

DETROIT – WASHINGTON

BROOKLYN – NEW YORK

DALLAS – SAN ANTONIO

OKLAHOMA CITY – MEMPHIS

SACRAMENTO – MINNESOTA

UTAH – PORTLAND