Jaka Blažič je bil najboljši strelec tekme v dvorani Laktaši. Foto: www.alesfevzer.com

Po zmagah proti Megi Bemax in Ciboni bi bil uspeh nad Igokeo v Laktaših odličen obliž na rane po sredinem porazu na gostovanju v Brescii (71:78). Zmaji so iz svojih rok spustili prednost 14 točk iz prvega polčasa, v drugem polčasu pa nato popolnoma popustili in ostajajo brez zmage v Evropskem pokalu.

Igokea v Laktaših proti Cedeviti Olimpiji še ni izgubila. V pretekli sezoni so se Ljubljančani na obračunu brez obramb dobro zoperstavili moštvu iz Bosne in Hercegovine, a na koncu klonili s 105:115. Igokea je bila zelo blizu presenečenju proti Partizanu v prvem kolu, v drugem pa je nato klonila proti Mornarju iz Bara.

3. krog, danes ob 20.00:

IGOKEA - CEDEVITA OLIMPIJA

* -:- (27:15, 13:24, 14:13, 17:19)

CIBONA - FMP

63:81 (16:16, 14:17, 21:24, 12:24)

MEGA BEMAX - ZADAR

98:74 (30:22, 13:18, 28:19, 27:15)

MORNAR - PARTIZAN

65:76 (20:14, 12:19, 23:28, 10:15)

Nedelja ob 18.00:

KRKA - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

BUDUĆNOST - KOPER PRIMORSKA