Stephen Curry je v prvem polčasu nasul kar 25 točk, zadel je štiri trojke. Foto: Reuters

Bojevniki so v nedeljo izenačili na 1:1 v zmagah. Trener branilcev naslova Steve Kerr ima veliko težav. Shaun Livingston je v začetni peterki nadomestil poškodovanega Klaya Thompsona, ki mu je zdravniška služba svetovala počitek, a je vseeno želel igrati in je srečanje začel na klopi.



Curry s 25 točkami držal priključek do odmora

Brez Thompsona in Duranta je vse breme v napadu padlo na Curryja, ki blestel v prvi četrtini. Nasul je kar 17 točk in s tremi trojkami držal priključek. Raptorsi so z delnim izidom 8:0 prevzeli pobudo sredi četrtine (7:17). 14 sekund pred koncem uvodnih 12 minut je Curry zadel z desetih metrov, a je takoj odgovoril Danny Green (29:36).

Kerr je moral nameniti malce počitka Curryju na začetku druge četrtine. To so gostje hitro unovčili. Fred van Vleet je zadel trojko, nato pa je štiri točke nanizal junak prve tekme Pascal Siakam in prednost je narasla na 12 točk (33:45). Toronto nato skoraj pet minut ni dosegel niti točke, a gostitelji tega niso unovčili (42:52). Curry je do odmora prispeval lar 25 točk, zaostanek pa je uspel znižati na osem točk (52:60).



Četrta tekma bo v petek prav tako v Oracle Areni, ki v naslednji sezoni ne bo več gostila tekem Bojevnikov. Aktualni prvaki se bodo preselili v Chase Center v San Francisco.

Finale, tretja tekma, četrtek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

-:- (29:36, 23:24, -:-, -:-)



Četrta tekma, sobota ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Peta tekma, torek ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Šesta tekma, petek, 14. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek, 17. junija, ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.