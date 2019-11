Bogdan Bogdanović je vknjižil dvojni dvojček - 12 točk in 10 podaj. Iz igre je metal 5/14, od tega 2/7 za tri točke. Foto: Reuters

Bjelica je 12 točkam dodal 14 skokov, Bogdanović pa je prav tako ob 12 točkah vknjižil 10 podaj.

Richaun Holmes je končni izid postavil 13,3 sekunde pred koncem z dvema zadetima prostima metoma. Ob zvoku sirene je po prodoru za zmago vrgel Marcus Smart, žoga je poplesavala po obroču, vendar se ni skotalila skozi mrežico.

Celticsi (10:2) so tako ostali brez enajste zaporedne zmage in so prvo mesto v Ligi NBA prepustili Los Angeles Lakersom (11:2), ki so s 122:101 odpravili Atlanto. Jezerniki so delo praktično opravili v prvih devetih minutah uvodne četrtine, ko so povedli za 25 točk.

Pred očmi legende kluba Kobeja Bryanta, ki je si je tekmo ogledal v prvi vrsti, je blestel LeBron James. Ta je bil v prvih devetih minutah udeležen praktično v vsaki akciji. V tem delu je dosegel 12 od svojih 33 točk, ki jih je začinil z 12 podajami in 7 skoki. Hawksi zapuščajo Los Angeles z dvema porazoma in koš razliko -70.

Odlično gre Denverju, ki je brez večjih težav slavil v Memphisu. Nuggetsi so drugo četrtino dobili s 44:17. Prvo ime tekme je bil Jamal Murray z 39 točkami.

Ponoči se bo Dallas (7:5) v teksaškem obračunu pomeril s San Antoniom (5:8), ki je v nizu petih porazov. Tekma se bo začela ob 2.35. Spremljali jo bomo tudi na MMC-ju.

CLEVELAND - PHILADELPHIA 95:114

Sexton 17, Clarkson 15, Love in Thompson po 12; Harris 27 (12/14 iz igre), Embiid in Ennis (3/4 za tri) po 14, Horford 11, Simmons 10 in 11 podaj.

SACRAMENTO - BOSTON 100:99

Hield 35 (7/12 za tri), Barnes 13, Bjelica (14 skokov) in Bogdanović (10 podaj) po 12; Brown 18 (4/7 za tri), Walker 15 in 9 podaj, Theis (10 skokov) in Tatum po 14.

MEMPHIS - DENVER 114:131

Jackson 22 (5/7 za tri), Clarke 19 (8/8 iz igre, 2/2 za tri), Valančiunas 16 in 10 skokov, Morant 13; Murray 39 (14/24 iz igre, 7/12 za tri) in 8 podaj, Millsap 23 (8/11 iz igre) in 5 ukradenih žog, Hernangomez 15 (4/5 za tri).

ORLANDO - WASHINGTON 125:121

Vučević 30 (11/14 iz igre, 3/4 za tri) in 17 skokov, Fournier 25 (5/8 za tri), Fultz 19 (8/10 iz igre), Ross 15; Beal 34 (5/10 za tri), Miles 21 (6/7 za tri), Bertans 15 (5/11 za tri).

NEW ORLEANS - GOLDEN STATE 108:100

Redick 26 (6/11 za tri), Holiday 22, Alexander-Walker 19, Melli (5/7 za tri) 16; Paschall 30 (10/17 iz igre), Bowman 19, Robinson 14.

LA LAKERS - ATLANTA 122:101

James 33 (13/21 iz igre, 6/10 za tri), 12 podaj in 7 skokov, Kuzma 17, Rondo 15 (2/3 za tri), Davis 14; Young 31 (11/22 iz igre), Reddish 13.

Tekme 18. novembra:

NEW YORK - CLEVELAND

BROOKLYN - INDIANA

TORONTO - CHARLOTTE

HOUSTON - PORTLAND

CHICAGO - MILWAUKEE

DALLAS - SAN ANTONIO

PHOENIX - BOSTON

UTAH - MINNESOTA

LA CLIPPERS - OKLAHOMA CITY

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Boston Celtics 12 10 2 83.3 Miami Heat 12 9 3 75.0 Milwaukee Bucks 12 9 3 75.0 Toronto Raptors 12 8 4 66.7 Philadelphia 76ers 13 8 5 61.5 Indiana Pacers 13 7 6 53.8 Orlando Magic 13 6 7 46.2 Charlotte Hornets 13 6 7 46.2 Brooklyn Nets 12 5 7 41.7 Cleveland Cavaliers 12 4 8 33.3 Chicago Bulls 13 4 9 30.8 Atlanta Hawks 13 4 9 30.8 Detroit Pistons 13 4 9 30.8 Washington Wizards 11 3 8 27.3 New York Knicks 13 3 10 23.1