Kristaps Porzingis je zadel uvodno trojko, Clippersi so zapravili prve tri napade, a vseeno povedli z 10:5. Pri domačih je Luka Dončić zgrešil prve tri mete iz igre, do prvih točk pa je po minuti odmora prišel s prostih metov, s prvim košem sredi 1. četrtine pa je izenačil na 12:12. Prvič so Mavsi povedli v 7. minuti po prodoru Tima Hardawayja (19:17). A prvi zaostanek je podkuril goste, ki so prevzeli vajeti in pobegnili na +7 (28:21).

Šov PG13, Dončić ne more do trojke

Ob lovu Mavsov je v zadnji minuti 1. četrtine po izteku napada Dončić dobil skok pod košem in zadel od table, a so mu koš razveljavili zaradi prekrška v napadu, kar je Slovenca močno razburilo. V prvem delu igre so Clippersi zadeli 7 trojk, Paul George pa prispeval kar 17 točk. Pri Mavericksih je Dončić ob metu iz igre 1/6 bil najučinovitejši z 8 točkami, 4 skoki in 4 podajami.

Latvijec s trojko iz sredine postavil izid polčasa

Druga četrina se je nadaljevala po okusu Clippersov, ki so pobegnili na +16 (48:32). Zadevali so Lou Williams in prvi zvezdnik Kawhi Leonard kot tudi rezervisti. Iz igre Dončiču met ni šel oziroma so ga Clippersi zaustavljali s prekrški, zato pa je LD77 zadel vsah 11 prostih metov. Ob slabem metu Mavsi nikakor niso znali stopiti prednosti Clippersov, ki tik pred odmorom prišli do najvišje prednosti +19. Upanje na preobrat domačih v nadaljevanju je v zadnjih sekundah 2. četrtine vlil Porzingis, ki je zadel trojko iz sredine igrišča za izid polčasa 46:62.

Dončič je po 1. polčasu pri 15 točkah, 6 podajah in 6 skokih, met iz igre je 2/7, pri čemer je zgrešil vseh 5 poskusov za tri točke.

Med nizom petih zmag Luka Dončić v povprečju prispeva 34,8 točke, 9,8 skoka in 10,8 podaje ter 1,6 ukradene žoge z 52,8-odstotnim metom (42 odstotkov za tri točke). Foto: Reuters

"On je kačja glava tam. Razigrava soigralce, uspešno meče in preprosto igra konkurenčno košarko," je na kratko prvo Dallasovo orožje pokomentiral Kawhi Leonard in hitro poslal sporočilo Paulu Georgeu, ki je nato novinarjem ponovil nov vzdevek za Dončića – kačja glava.

"Dallas glede na talent, ki ga premore, igra veliko uspešneje, kot so ljudje pričakovali, in glavni vzrok je on. Resnično dela vse, tako da ga gledam, spremljam in sledim, kaj mu uspeva. Zdaj je v pogovorih za MVP-ja, tako da ni težko vedeti, kaj se dogaja v Dallasu," je George sporočil, da so Mavsi pod taktirko LD77 zanimiv izziv tudi za zvezdnika Clippersov.

Igralec tedna, ki prestavlja mejnike

Dallas igra kot v transu in je prvo presenečenje Zahoda ter se po zadnjih treh ofenzivno strah vzbujajočih predstavah ponaša z najnevarnejšim napadom celotne lige: 119,1 točke na tekmo. Prvo ime je Luka Dončić, ki je bil za izstopajoči prispevek ob zmagah nad Golden Statom, Clevelandom in Houstonom prvič nagrajen z nazivom najboljšega igralca tedna v Zahodni konferenci. Po zmagah nad zadnjimi štirimi prvaki in nedeljski poslastici, ko je Dončić natresel Raketam 41 točk, 10 podaj in 6 točk, prinaša nocojšnji dvoboj nov veliki izziv za 20-letnega vzhajajočega zvezdnika Lige NBA.

Obris najboljše obrambe v ligi

LA Clippersi so zmagovalci poletne tržnice, saj so prepričali MVP-ja zadnjega finala in še izredno zaželenega All Star igralca, za katerega so izvedli menjavo z Oklahomo. Oba zvezdnika znata žrtvovati nekaj napadalnih dosežkov v zameno za trdo obrambo, s čimer sta kriva za to, da je drugi košarkarski klub Los Angelesa nesporni papirnato-stavniški favorit za končni naslov prvaka Lige NBA.

Kawhi Leonard in Paul George sta skupaj odigrala le dve tekmi, obe so Clippersi tudi dobili. Zvezdnika sta si zadnji dve leti želela zaigrati skupaj, leta 2017 je George želel menjavo za odhod v San Antonio. Poleti je kocka padla na skupnem jadranju. Foto: Reuters

Do zdaj je naveza Leonard-George skupaj preigrala le 49 minut, a to proti kluboma z ambicijami: Bostonu in Houstonu v zadnjem tednu. Z njima na parketu so Clippersi dopustili le 88,7 točke na 100 posesti žoge. Za primerjavo: trenutno najboljše obrambno moštvo lige Utah ima rating 101,4 točke/100 napadov. Razlika 12,7 točke je enaka razliki med Utahom in New Orleansom, ki je po tej obrambni statistiki šele 28. v 30-članski ligi.

Clippersi izgubili zadnje 4 obiske Dallasa

Lahko Dallas z dolgo klopjo nadaljuje strelski šov tudi proti zasedbi, ki zna odigrati trdo obrambo, četudi ne ravno na vsaki tekmi rednega dela? A torkova tekma je preizkus tudi za Clipperse, ki so po slabšem začetku prešli v zmagovito serijo, a v oči bodejo 4 porazi na 5 dozdajšnjih gostovanjih. Za nameček so tudi izgubili zadnje 4 obiske Dallasa, a takrat ko v moštvu še ni bilo Leonarda in Georgea. Gre sicer za neposredni obračun za 3. mesto Zahoda, ki ga z 12-5 držijo Clippersi, Mavsi pa jim z 11-5 dihajo za ovratnik.

LIGA NBA

Tekmi 26. novembra:

Danes ob 2.30:

DALLAS - LA CLIPPERS -:- (27:34, 19:28, -:-, -:-)

Dončić 15, po 6 skokov in podaj, Porzingis 8; George 17, Leonard 13,

DENVER - WASHINGTON