Luka Dončić je vedno še posebej motiviran proti svojemu idolu LeBronu Jamesu. Foto: Reuters

Serijo šestih zaporednih tekem v American Airlines Centru so Mavsi do zdaj opravili s polovičnim uspehom. Premagali so Brooklyn in Chicago, izgubili pa so v končnici proti Charlottu in Denverju.

Posebej proti Nuggetsom se je zelo poznalo, da manjka Porzingis. Nikola Jokić je zlahka dosegal točke, Lakersi pa imajo pod obročema najboljše igralce. Centra Dwight Howard in JaVale McGee blestita z blokadami, LeBron James je ta teden prebolel gripo, Anthony Davis pa je v torek proti New Yorku padel na hrbet in bo počival. Morda bo lahko igral v soboto v Oklahomi.

Lakersi v uvodni četrtini nasuli kar 45 točk

Gostitelji so edinkrat vodili takoj na začetku tekme, ko je Dwight Powell zadel po lepi podaji Dončića. Avery Bradley in Kuzma sta takoj odgovorila s trojkama. Jezerniki so blesteli v napadu, natančni so bili z vseh položajev in sredi uvodne četrtine so si nabrali že 15 točk naskoka (9:24). Trener Dallasa Rick Carlisle je Dončića po šestih minutah zamenjal s Sethom Curryjem, saj je Ljubljančan slabo začel srečanje. Izgubil je tri žoge in se prehitro odločal za mete iz težkih položajev.



Vrnil se je minuto in pol pred koncem prvega dela igre, ki so ga Lakersi dobili zanesljivo (27:45). Carlisle je izgubil živce in prejel tehnično napako, potem ko se je razjezil na sodnike, ki niso piskali osebne napake Dwightu Howardu zaradi odrivanja pod obročem.



Zelo slaba obramba Mavsov

Na začetku druge četrtine so skušali Mavericksi zaposliti centra Bobana Marjanovića, ki je povzročal kar nekaj težav Howardu. Obramba Dallasa je bila preslaba, Kuzma in James sta brez večjih težav dosegala točke. LeBron je povišal prednost Jezernikov že na 22 točk (32:54).



Dončić zgrešil štiri proste mete in si raztrgal dres

Dončić je nato atraktivno zadel od table in dodal še prosti met ob prekršku Howarda. Po zgrešenem metu Jamesa je zadel še izza črte in po seriji 9:0 je Dallas znižal na 41:57. Frank Vogel je takoj prekinil nalet gostiteljev z minuto odmora. Kuzma je s trojko znova povišal na 41:62. Dončić je uspel izsiliti tri proste mete, a je zadel le enega, v naslednjem napadu pa je zgrešil oba. Zares je bil jezen in raztrgal si je dres. Do odmora je zbral 14 točk, štiri skoke in tri podaje. Kuzma je sijajno predstavo v prvem polčasu (21 točk) kronal s košem tik pred odmorom (58:79).



Brooklyn z delnim izidom 17:4 shladil Vročico

Košarkarji Brooklyna so končali niz sedmih zaporednih porazov. V zadnjih petih minutah so z delnim izidom 17:4 premagali Miami s 117:113.



Jimmy Butler je Netsom nasul 33 točk, v končnici pa ni uspel preprečiti poraza. Foto: Reuters

Vročica je imela tekmo pod nadzorom do sredine zadnje četrtine. Izbranci Erika Spoelstre so ob odmoru vodili z 12 točkami naskoka (57:69). Tretjo četrtino so Netsi dobili z 32:20 in izid je bil izenačen. V zadnji četrtini se je razigral najboljši strelec tekme Jimmy Butler (33 točk) in pet minut pred koncem so imeli gostje iz Floride devet točk prednosti (100:109).



Netsi so sanjsko končali srečanje v Barclays Centru. Spencer Dinwiddie in Caris LeVert sta bila natančna izza črte, Taurean Prince pa je s polaganjem znižal na 108:109. Tudi Goran Dragić (17 točk v 29 minutah) ni bil razigran v ključnih trenutkih, izgubil je žogo in zgrešil trojko. LeVert je bil na drugi strani natančen in Brokklyn je minuto pred koncem povedel s 112:111. Po zgrešenem metu Derricka Jonesa je Prince povišal na 114:111.



Gostitelji so seveda pokrili vse mete za tri točke, zato je Butler s polaganjem znižal, a je Joe Harris odgovoril z dvema prostima metoma. Netsi so v zadnji akciji Miamija preprečili met Butlerju in Dragiću, Duncan Robinson pa je iz desnega kota zgrešil in Netsi so se veselili nepričakovane zmage.



Kyrie Irving in Kevin Durant sta bila navdušena na klopi. Navijači seveda razmišljajo, kaj vse je mogoče, ko se bosta vrnila dva izmed največjih zvezdnikov lige.



Tekme 10. januarja:

BROOKLYN - MIAMI

117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)

Dinwiddie 26 (10/19 iz igre) in 14 podaj, Kurucs 19 (4/5 za tri), Prince 17, Allen (11 skokov) in LeVert po 11, Luwawu Cabarrot 10, Harris 9, Jordan 8 in 10 skokov, Musa 6; Butler 33 (12/18 iz igre, prosti meti 9/9) in 9 skokov, Adebayo 22 (10/13 iz igre), Dragić 17 (5/13 iz igre, 2/7 za tri, prosti meti 5/8), 5 podaj in 2 skoka v 29 minutah, Nunn 10, Herro 9, Robinson 8, Johnson in Jones Jr. po 6, Leonard 2.



Ob 3.45:

DALLAS - LA LAKERS

-:- (27:45, 31:34, -:-, -.-)



WASHINGTON - ATLANTA 111:101

McRae 29 (4/5 za tri), Brown 18 in 10 skokov, Bertans 14 in 7 skokov, Mahinmi 12; Young 19 (7/20 iz igre, 0/7 za tri), Huerter 16 (3/5 za tri), Collins 15 in 15 skokov.



NEW YORK - NEW ORLEANS 111:123

Gibson 19 (8/8 iz igre) in 8 skokov, Barrett 16, Payton in Bullock po 15; Ingram 28 (11/18 iz igre, 5/9 za tri) in 9 podaj, Hayes 18 in 10 skokov, Ball 15 in 11 podaj, Hart 13 in 10 skokov.



MEMPHIS - SAN ANTONIO 134:121



CHICAGO - INDIANA 105:116



PHOENIX - ORLANDO 98:94



UTAH - CHARLOTTE 109:92



SACRAMENTO - MILWAUKEE

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE

Tekme 11. januarja:

HOUSTON - MINNESOTA

BOSTON - NEW ORLEANS

DETROIT - CHICAGO

OKLAHOMA CITY - LA LAKERS

DALLAS - PHILADELPHIA

DENVER - CLEVELAND

PORTLAND - MILWAUKEE