Luka Dončić je 1. decembra zrežiral zmago Dallasa v Staples Centru s 114:110. 1. novembra in 29. decembra so bili boljši Lakersi. Foto: Reuters

Serijo šestih zaporednih tekem v American Airlines Centru so Mavsi do zdaj opravili s polovičnim uspehom. Premagali so Brooklyn in Chicago, izgubili pa so v končnici proti Charlottu in Denverju.

Luka Dončić je 1. decembra s 27 točkami, 10 podajami in devetimi skoki zrežiral gladko zmago Dallasa v Staples Centru (100:114). To je bila edina zmaga Mavsov nad Lakersi v zadnjih dveh sezonah. 29. decembra so bili Jezerniki boljši s 108:95, ko je 20-letni Ljubljančan z velike višine padel na hrbet in se udaril v glavo. Trener Lakersov Frank Vogel je vse stavil na obrambo, Dončića je odlično pokrival Avery Bradley.

Posebej proti Nuggetsom se je zelo poznalo, da manjka Porzingis. Nikola Jokić je zlahka dosegal točke, Lakersi pa imajo pod obročema najboljše igralce. Centra Dwight Howard in JaVale McGee blestita z blokadami, LeBron James je ta teden prebolel gripo, Anthony Davis pa je v torek proti New Yorku padel na hrbet in bo počival. Morda bo lahko igral v soboto v Oklahomi.

Zadnjič v rednem delu sezone se bosta srečala zvezdnika, ki sta prejela največ glasov za tekmo zvezd, ki bo 16. februarja v Chicagu. Luka Dončić je zbral 3.277.870 glasov. To ga uvršča na drugo mesto, prvi je James s 3.359.871 prejetimi glasovi.

Tekme 10. januarja:

BROOKLYN - MIAMI

117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)

Dinwiddie 26 (10/19 iz igre) in 14 podaj, Kurucs 19 (4/5 za tri), Prince 17, Allen (11 skokov) in LeVert po 11, Luwawu Cabarrot 10, Harris 9, Jordan 8 in 10 skokov, Musa 6; Butler 33 (12/18 iz igre, prosti meti 9/9) in 9 skokov, Adebayo 22 (10/13 iz igre), Dragić 17 (5/13 iz igre, 2/7 za tri, prosti meti 5/8), 5 podaj in 2 skoka v 29 minutah, Nunn 10, Herro 9, Robinson 8, Johnson in Jones Jr. po 6, Leonard 2.



Ob 3.45:

DALLAS - LA LAKERS

WASHINGTON - ATLANTA 111:101



NEW YORK - NEW ORLEANS 111:123



MEMPHIS - SAN ANTONIO

CHICAGO - INDIANA

PHOENIX - ORLANDO

UTAH - CHARLOTTE

SACRAMENTO - MILWAUKEE

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE

Tekme 11. januarja:

HOUSTON - MINNESOTA

BOSTON - NEW ORLEANS

DETROIT - CHICAGO

OKLAHOMA CITY - LA LAKERS

DALLAS - PHILADELPHIA

DENVER - CLEVELAND

PORTLAND - MILWAUKEE