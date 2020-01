Nikola Jokić in Luka Dončić sta ob aktualnem MVP-ju lige Giannisu Antetokounmpu najboljša Evropejca v NBA-ju. Foto: AP

Denver je trenutno na Zahodu drugi, Dallas pa šesti in ima dve zmagi manj oziroma dva poraza več od tokratnih tekmecev. Prvi medsebojni dvoboj v tej sezoni so v gosteh dobili Mavericksi (106:109), Dončić pa je na tej tekmi – če odštejemo tisto, na kateri se je poškodoval – dosegel najmanj točk v sezoni, 12. Je pa zato kar devet košarkarjev Dallasa doseglo dvomestno število točk, tudi vseh pet, ki so prišli s klopi. Čančar na tisti tekmi ni bil v kadru Nuggetsov.

You better bring an extra pair of ankles when you play Luka pic.twitter.com/TdOuJKgXK8 — SportsCenter (@SportsCenter) January 9, 2020

Mladi Primorec, ki igra prvo sezono v NBA-ju, je do zdaj zaigral na petih srečanjih. Največ, tri minute, v nedeljo, ko je Denver klonil v Washingtonu. Sledila je zmaga v Atlanti, ko je Nikola Jokić s 47 točkami postavil osebni rekord. Nuggetsi v Dallasu končujejo serijo petih gostovanj, največja ovira pred tretjo zmago na tej poti pa bo seveda Dončić.

20-letni Ljubljančan je na zadnjih dveh obračunih dosegel trojni dvojček z več kot 30 točkami. To mu je v sezoni uspelo že devetkrat, vsem ostalim košarkarjem v ligi skupaj pa le osemkrat. Luka je sicer letos že pri 11 trojnih dvojčkih. "Najbolj posebno je to, da mu vse uspeva pri le 20 letih. Nisem še videl 20-letnika, ki bi bil tako učinkovit," je o soigralcu dejal Tim Hardaway Jr.

Foto: AP

Zanesljiva zmaga Miamija v Indianapolisu

Miami je s 122:108 premagal Indiano. Srečanje je bilo odločeno že pred zadnjo četrtino, v kateri so gostitelji konkretno omilili visok poraz. Goran Dragić, ki je pred slabima dvema tednoma odločil prvi medsebojni obračun v tej sezoni, ko sta se moštvi srečali na Floridi, je igral 27 minut, v statistiko pa vpisal 15 točk in štiri podaje.

Medtem je prvi zvezdnik Indiane Victor Oladipo sporočil, da načrtuje vrnitev po dolgotrajni sanaciji poškodbe 29. januarja proti Bullsom. Le nekaj dni pred vrnitvijo izvrstnega branilca bo minilo leto dni od težke poškodbe kolena.

Tekme 8. januarja:



INDIANA - MIAMI

108:122 (23:31, 26:31, 23:38, 36:22)

Sabonis 27 in 14 skokov, A. Holiday in J. Holiday po 14, Lamb in Summer po 13, Turner 9, McConnell 6, Sampson 4, Warren 3, McDermott in Bitadze po 2, Johnson 1; Herro 19, Jones Jr. in Adebayo po 18, Robinson 17, Dragić 15 (3/5 za dve, 2/5 za tri), 1 skok in 4 podaje v 27 minutah, Butler 14, Leonard 6.



DALLAS - DENVER

-:- (32:27, 27:29, 30:30, -:-)

CHARLOTTE - TORONTO 110:112 - po podaljšku

Rozier 27, Bridges 26, Zeller 14, Washington 12 in 12 skokov, Graham 11; Ibaka in Davis po 23 in 11 skokov, Annoby 19, Lowry 15, McCaw 13.



BOSTON - SAN ANTONIO 114:129

Hayward 18, Brown 16, Theis 15, Tatum 14, Smart 12; Derozan 30 (10/17 iz igre), Walker IV 19, Forbes in White po 15, Aldridge 13, Murray 10.



ORLANDO - WASHINGTON 123:89

Vučević 29, Fournier 19, Augustin 18, Birch 11, Gordon 10; Brown Jr. ((11 skokov) in Schofield po 18, Pasečniks 16.



ATLANTA - HOUSTON

NEW ORLEANS - CHICAGO

UTAH - NEW YORK

GOLDEN STATE - MILWAUKEE

Tekme 9. januarja:

PHILADELPHIA – BOSTON

DETROIT – CLEVELAND

MINNESOTA – PORTLAND

OKLAHOMA CITY - HOUSTON