Luka Dončić in Kristaps Porzingis sta prva strelca in skakalca Dallasa. Foto: Reuters

Dončić je ob zadnji zmagi nad New Orleansom znova pisal zgodovino, ko se je pridružil velikima Oscarju Robertsonu in Michaelu Jordanu kot edini do zdaj, ki je na 18. zaporednih tekmah v statistiko vpisal vsaj 20 točk in po pet skokov ter podaj.



Dallas pričakuje Sacramento na krilih petih zaporednih zmag. Kingsi, ki so na drugi strain izgubili tri zaporedne tekme, so lani dobili vse tri medsebojne dvoboje. Na teh obračunih je Dončić v povprečju dosegal 22,7 točke, 7,3 skoka in 6,3 podaje. Sacramento je na lanskem draftu izbiral kot drugi in je raje kot Luko, izbral Marvina Bagleyja, ki ima za sabo dobro prvo sezono, a še zdaleč ne tako uspešne kot Ljubljančan. Letos je Bagley zaradi poškodbe odigral le eno tekmo.



Goran Dragić je zaradi poškodbe prepone izpustil že tri tekme in je izgubljen tudi za dvoboj z Biki. To je deseti dvoboj Vročice na domačem parketu, kjer je še brez poraza. Letos sta se ekipi že pomerili v Chicagu, kjer so gostje slavili s 116:108.



Tekme 8. decembra:

DALLAS - SACRAMENTO (1.00)

MIAMI - CHICAGO (ob 0.00)

BROOKLYN - DENVER

CHARLOTTE - ATLANTA

PHILADELPHIA - TORONTO

WASHINGTON - LA CLIPPERS

PORTLAND - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - MINNESOTA