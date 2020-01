Luka Dončić v povprečju dosega 29,4 točke, 9,7 skoka in 8,9 podaje na tekmo. Foto: AP

Še posebej boleč je bil zadnji poraz proti Charlottu, ki je v Dallasu kljub desetemu trojnemu dvojčku Luke Dončića zmagal po podaljšku. To je tretja od šestih tekem Dallasa v domači dvorani. Do nedelje sledijo še obračuni z Denverjem, LA Lakersi in Philadelphio.

Zanimivo je, da gre Mavericksom precej bolje na gostovanjih. Doma imajo razmerje zmag in porazov 10:8, na gostovanjih pa 12:5.

Chicago je izgubil štiri od zadnji petih tekem. Zadnji v seriji treh zaporednih porazov se je zgodil v noči na nedeljo, ko so Biki doma klonili proti Bostonu (104:111). Chicago je proti moštvom z več kot 50-odstotno uspešnostjo dobil le eno od 15 tekem.

Prvi strelec Bullsov je Zach LaVine s povprečjem 23,8 točke na tekmo. Dvomestno povprečje imata tudi Evropejca Lauri Markkanen in Tomas Satoransky. Pod obročem glavno nevarnost predstavlja Wendell Carter jr. s povprečjem 11,9 točke in 10 skokov na tekmo.

Trener Rick Carlisle še vedno ne more računati na poškodovane Kristapsa Porzingisa, Tima Hardawaya jr. in Ryana Broekhoffa. Prva dva naj bi bila pripravljena že v tem tednu.

Torek ob 2.30:

DALLAS - CHICAGO

PHILADELPHIA - OKLAHOMA CITY

CHARLOTTE - INDIANA

WASHINGTON - BOSTON

ORLANDO - BROOKLYN

ATLANTA - DENVER

NEW ORLEANS - UTAH

SAN ANTONIO - MILWAUKEE

SACRAMENTO - GOLDEN STATE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 37 32 5 86.5 Boston Celtics 33 25 8 75.8 Miami Heat 36 26 10 72.2 Toronto Raptors 36 24 12 66.7 Philadelphia 76ers 37 23 14 62.2 Indiana Pacers 36 22 14 61.1 Brooklyn Nets 34 16 18 47.1 Orlando Magic 36 16 20 44.4 Charlotte Hornets 38 15 23 39.5 Chicago Bulls 36 13 23 36.1 Detroit Pistons 37 13 24 35.1 Washington Wizards 35 11 24 31.4 Cleveland Cavaliers 36 10 26 27.8 New York Knicks 36 10 26 27.8 Atlanta Hawks 36 8 28 22.2