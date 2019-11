Luka Dončić je bil znova ključni mož Dallasa, ki je turnejo začel z zmago pri tekmecu za končnico Phoenixu. S prodori pod koš je razbijal obrambo Sunsov, sočasno pa razigraval soigralce za mete z razdalje. Foto: AP

V 1. četrtini je Luka Dončić prispeval 14 točk in bil vpleten v prav vse točke Dallasa, razen 2 prostih metov. V 3. četrtini je ob zaostanku za 10 točk prevzel odgovornost in s skupno 16 točkami poskrbel za izenačenje pred zadnjo četrtino na 89:89. V zadnjih 12 minutah so Teksašani povsem prevladali in pod taktirko LD77 prišli do 12. zmage sezone in potrdili status najbolj prijetnega presenečenje Zahoda.

LD77: Trojke moram popraviti

"Odlično smo opravili delo, zlasti v 2. polčasu v obrambi. Zgrešil sem nekaj odprtih trojk, to moram popraviti. Napadal sem raketo, podajal ven ali polagal, to moram videti in metati manj trojk," je bil kljub odlični predstavi v pogovoru za Fox Sports West samokritičen Dončić, ki je v prvem delu zgrešil vse 4 mete za tri, od zadnjega zgrešenega poskusa v Houstonu pa do 3. četrtine v Phoenixu je zapored zapravil 13 metov za tri.

Poraz s Clippersi vendarle samo ena tekma

"Tim Hardaway je odličen že vso sezono. Predvsem v obrambi, kar se ne opazi na statistiki. Nocoj je imel zahteven dvoboj z Devinom Bookerjem. Kot celotno moštvo smo odigrali dobro obrambo," je prvi zvezdnik Mavsov pohvalil soigralca Tima Hardawayja, ki je bil s 26 točkami in 6 trojkami drugi zaslužni mož za pomembno gostujočo zmago.

"Res smo izgubili zadnjo tekmo s Clippersi, a to je le ena tekma. Porazi bodo še prišli, a moramo se pobirati po njih in se na njih odzvati na naslednjih tekmah," je Dončić potrdil, da je zadovoljen z odzivom tako sebe kot še bolj ekipe, po torkovi lekciji Clippersov, ki so prekinil Dallasov niz 5 zmag in izredno serijo Dončića.

Skok zmanjkal do trojnega trojčka

Luka Dončić je izenačil točkovni rekord s tekme proti San Antoniu, ko je zadel drugi prosti met dobri 2 minuti pred koncem. Ob odločeni tekmi ga je trener Rick Carlisle za spremembo pustil na parketu vse do konca, a Dončić ni dočakal desetega skoka, s katerim bi izjemen večer zaokrožil s trojnim trojčkom, niti ni poskušal z novimi meti za popravek osebnega točkovnega rekorda. Petkov večer v Arizoni je 20-letni Ljubljančan tako sklenil z 42 točkami ob polovičnem metu iz igre (12/24), pri čemer je blestel za dve (9/13), za tri malo manj (3/11). Ob vsega 2 izgubljenih žogah, obeh zaradi prekrškov v napadu, je v 38 minutah igre ukradel še eno žogo.

Porzingis brez točke iz igre!

Ključni pomočnik Dončića za uspeh Dallasa na začetku turneje, je bil Tim Hardaway jr. s 26 točkami, od preostalih Mavsov je mejo 10 točk presegel samo še Seth Curry (11 točk). Nenavedan večer je imel Kristaps Porzingis, ki je edini dve točki dosegel s črte prostih metov v 32. minuti (!), saj je zgrešil prav vseh 8 metov iz igre. A je Latijec svoj delež opravil vsaj v obrambi, kjer je 13 skokom dodal 3 blokade in 2 ukradeni žogi. Pri poražencih sta se najbolj strelsko izkazala Kelly Oubre (22 točk) in Ricky Rubio (21), ki pa sta izredno fizično tekmo polno prekrškov in iskric zaključila pred iztekom zaradi 6 osebnih napak.

Znova v družbi Robertstona in Westbrooka

Tekma dveh najbolje napadalno izboljšanih ekip v Ligi NBA se je pričakovano začela odprto. Prvo besedo v uvodnih besedah je pripadla Dariu Šariću in seveda Dončiću. Hrvat pri Soncih je v prvih 5 minutah dosegel 5 točk in 2 skoka, nato pa ni mogel več držati koraka s Slovencem. Ker Dončiću met z razdalje še vedno ni stekel (0/3 za tri točke v 1. četrtini), se je odločil za serijo prodorov, preigravanj, polaganj in podaj na črto treh točk.

Z udarno 1. četrtino (14 točk in po 6 skokov ter podaj) je 20-letni Slovenec hitro potrdil, da mesec november zaključuje s povprečjem trojnega dvojčka (30-10-10), kar je doslej v posameznih mesecih v zgodovini Lige NBA uspevalo le dvema posameznikoma: petkrat Oscarju Robertsonu in dvakrat Russlu Westbrooku.

Ob iskrenju Phoenix do izenačenja

Po skoraj 7 minutah sedenja se je Dončić vrnil v igro sredi 2. četrtine. Sunsi so se po -12 hitro vrnili v igro. Nekaj obojestranskih prekrškov v napadu je podžgalo domačine, povratnik pod košem Aron Baynes je dvignil na noge navijače, razigral se je Kelly Oubre jr. in s serijo 14:2 je Phoenix izenačil na 50:50 minuto in pol pred odmorom. Po Dončićevih prostih metih je 1. polčas pripadel gostom s 53:50, medtem ko se je na igrišču vse bolj iskrilo. Pri tem je ravno Ljubljančan dvakrat podrl višjega in občutno težjega Novozelandca, ki je v sezoni 2012/13 igral za Olimpijo.

Končno trojke LD77 in zmaga v Phoenixu

V 3. četrtini je Dončić le prišel do trojke, ko je bilo to tudi nujno potrebno, saj so Sunsi prevzeli pobudo in vodstvo. Z nizom 11:2 je Phoenix prvič na tekmi pobegnil Dallasu, ob tem pa sta Devin Booker (18 točk) in Oubre še razvnela dvorano. Ko so Teksašani zaostajali že za 10, je vajeti prevzel Dončić, ki je hitro prepolovil zaostanek, v zadnji minuti pa je s trojko z velike razdalje in dvema zadetima prostima metoma poskrbel za izenačenje (89:89) pred zadnjo četrtino. V 3. četrtini je Ljubljančan dosegel kar 16 točk! V zadnjih 12 minutah so igrali le še gostje, medtem ko je prednost stopnjevala, so se Sonca zatekala k prekrškom, tako da ni bilo nič od napete končnice.

Dallas sicer v Phoenixu ni zmagal od januarja 2017, od takrat pa je izgubil 4 obiske. Dončić je debitiral v Ligi NBA ravno v Phoenixu, na lanskih dveh tekmah pa je skupaj dosegel 23 točk, 13 skokov in 10 podaj.

Dallas je po seriji petih zmag, po štirih zadnjih prvakih so se v nedeljo znesli še nad sosednjim Houstonom, v torek padel na realna tla. LA Clippersi (99:114) so Mavsom pokazali trdno obrambo in odločno kolektivno igro, s katero so ohladili MVP-kandidata Dončića na 22 točk, 8 skokov in 6 podaj. Mavericksi so občutili moč elitnega moštva, ki je z naskokom prvi papirnati favorit za končno slavje. Zdaj Dončića in tovarišijo v nedeljo že ob 22.00 po slovenskem času čaka gostovanje pri vodilnem klubu Zahoda LA Lakersih.

Dragić najučinkovitejši proti padli dinastiji

Miami je po pričakovanjih dobil tudi osmo domačo tekmo sezone, saj je gostil letos nekonkurenčni Golden State in ga rutinirano odpravili s 122:105. Heat je vodil od začetka do konca, ob enakomerno razporejeni minutaži za vse, se je najbolj izkazal Goran Dragić, ki je bil na koncu z 20 točkami tudi prvi strelec srečanja, k čemur je dodal 5 skokov in 4 podaje. Vročica je izenačila najboljši domači štart sezone (8-0 iz 2012/13), zdaj pa se odpravlja na zahtevno turnejo Brooklyn, Toronto, Boston.

LIGA NBA 2019/20

Tekme 29. novembra:

PHOENIX – DALLAS 120:113 (31:25, 22:25, 39:36, 24:31)

Oubre 22 in 10 skokov, Rubio 21 in 9 podaj, Booker 18, Baynes 17; Dončić 42 (iz igre 12/24, za tri 3/11), 11 podaj in 9 skokov v 38 minutah, Hardaway 26, Curry 11.

MIAMI – GOLDEN STATE 122:105 (41:27, 30:37, 24:21, 27:26)

Dragić 20 (iz igre 9/13). 5 skokov in 4 podaj v 27 minutah, Herro 19, Robinson 17, Butler 16, Nunn in Olynyk po 15; Poole 20, Paschall 17, Burks 16.

BROOKLYN – BOSTON 112:107

DInwiddie 32 in 11 podaj, Prince 16, Allen 14 in 11 skokov, Harris in Tempo po 12; Tatum 26 in 9 skokov, Walker 17, Smart 15, Wanamaker 11 in 8 skokov, Kanter 10.

ORLANDO – TORONTO 83:90

Fournier 19, Fultz 15; Powell 33, VanVleet 22, Siakam 10 in 13 skokov.

DETROIT – CHARLOTTE 107:110

Rose 23, Kennard 21, Griffin 17, Drummond 15 in 19 skokov; Washington 26, Rozier 23, Bridges in Graham po 16.

CLEVELAND – MILWAUKEE 110:119

Garland 21, Osman 20, Nance jr. 18 in 9 skokov, Sexton in Love po 16; Antetokounmpo 33 in 12 skokov, Hill 18, Middleton 12, DiVicenzo 11.

NEW YORK – PHILADELPHIA 95:101

Randle 22, Morris 20, Barrett 18; Embiid 27 in 17 skokov, Ennis 20, Harris 19, Simmons 15 in 8 podaj.

INDIANA – ATLANTA 105:104 - po podaljšku

Lamb 20, Sabonis (12 skokov) in Turner po 17, Brogdon in Warren po 16; Young 49, Bebry (12 skokov) in Len po 15.

OKLAHOMA CITY – NEW ORLEANS 109:104

Schroder 25, Nader 19, Gallinari 17; Ingram 26, Redick 16, Okafor 14.

MEMPHIS – UTAH 94:103

Valančiunas 22 in 17 skokov, Clarke 13; Bogdanović 33 in 8 skokov, Mitchell 20, Gobert 13 in 13 skokov.

SAN ANTONIO – LA CLIPPERS 107:97

Aldridge 17, 8 skokov in 7 podaj, White 17, deRozan 15 in 9 skokov; Leonard 19, Green 16.

PORTLAND – CHICAGO

LA LAKERS – WASHINGTON