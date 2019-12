Povprečja Luke Dončića v tej sezoni: 30,8 točke (3. v ligi), 9,9 skoka (15.) in 9,6 podaje (2.). Foto: AP

New Orleans (6:14) je nazadnje zmagal 21. novembra v Phoenixu, od takrat pa nanizal pet zaporednih porazov. Če so bili neuspehi proti LA Clippersom, LA Lakersom in Utahu na papirju pričakovani, Pelikane precej bolj bolita zadnja poraza proti Oklahomi.

4 more to beat the all time record. pic.twitter.com/asoMeUTJi5 — Luka Doncic News (@LukaDoncicNews) 02. december 2019

V New Orleansu nestrpno čakajo na Ziona Williamsona, ki naj bi prvič zaigral sredi decembra. Prvi izbor nabora si je na pripravljalnih tekmah poškodoval koleno in še čaka na debi v Ligi NBA. Williamson bo zagotovo manjkal tudi na drugem medsebojnem srečanju v Dallasu, ki bo v soboto ob 20. uri.

Prvo ime Pelikanov je Brandon Ingram s povprečjem 25,5 točke in 7,4 skoka na tekmo. Za Dončića bo zadolžen eden najboljših obrambnih igralcev lige Jrue Holiday, ki v povprečju zbere 19,4 točke, 7,1 podaje in 5 skokov na tekmo. Tu je še ostrostrelec JJ Redick, v ekipo pa se je po bolezni vrnil organizator igre Lonzo Ball.

Dallas (13:6) je slavil na sedmih od zadnjih osmih tekem. Letos so na gostovanjih dobili sedem od devetih dvobojev. V prejšnji sezoni so do številke sedem na gostovanjih prišli šele marca. Takoj po obračunu v New Orleansu se Mavericksi vračajo domov, kjer jih že v noči na četrtek čaka dvoboj z Minnesoto.

Dragić zaradi poškodbe prepone (vsaj) ob dve tekmi

Miami je nekaj ur pred tekmo v Torontu sporočil, da bo Dragić zaradi poškodbe desne prepone izpustil tako obračun proti Raptorsom kot četrtkovega v Bostonu. Slovenski organizator igre se je poškodoval v prvem polčasu nedeljskega dvoboja proti Brooklynu, vendar je tekmo vseeno končal s 24 točkami.

"Zgodilo se je pri enem izmed prodorov v nedeljo. Ko si vroč, lahko nadaljuješ z igro. Ob polčasu sva se s fizioterapevtom odločila, da bom igral do konca srečanja. Ne vemo še, ali bom izpustil le dve tekmi. Videli bomo po prihodu v Miami. Težko je, a vsaj ne igre za hujšo poškodbo," je povedal Dragić, ki ima povprečje 15,9 točke in 5 podaj na tekmo,

Toronto je v nizu sedmih zaporednih zmag in z izkupičkom 15:4 zaostaja le za Milwaukeejem in LA Lakersi. Doma je še neporažen (9:0). Raptorsi so v nedeljo gladko odpravili Utah, potem ko so že ob polčasu vodili za klubsko rekordnih 40 točk. V izjemni formi je predvsem Pascal Siakam, ki ima povprečje 25,6 točke in 8,4 skoka na tekmo.

Miami (14:5) je na zadnjih osmih tekmah izgubil le dvakrat. Vročica je v prejšnji sezoni izgubila vse štiri medsebojne obračune. V tej moštvi igrata prvič.

Sreda ob 1.45:

NEW ORLEANS - DALLAS

TORONTO - MIAMI

Ob 1.00:

CLEVELAND - DETROIT

WASHINGTON - ORLANDO

Ob 2.30:

SAN ANTONIO - HOUSTON

Ob 3.00:

DENVER - LA LAKERS

Ob 4.00:

LA CLIPPERS - PORTLAND

Tekme 4. decembra:

CHARLOTTE - GOLDEN STATE

DETROIT - MILWAUKEE

ORLANDO - PHOENIX

BOSTON - MIAMI

ATLANTA - BROOKLYN

OKLAHOMA - INDIANA

CHICAGO - MEMPHIS

DALLAS - MINNESOTA

UTAH - LA LAKERS

PORTLAND - SACRAMENTO

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 21 18 3 85.7 Toronto Raptors 19 15 4 78.9 Miami Heat 19 14 5 73.7 Boston Celtics 19 14 5 73.7 Philadelphia 76ers 21 15 6 71.4 Indiana Pacers 20 13 7 65.0 Brooklyn Nets 20 10 10 50.0 Orlando Magic 19 8 11 42.1 Charlotte Hornets 22 8 14 36.4 Detroit Pistons 20 7 13 35.0 Chicago Bulls 21 7 14 33.3 Washington Wizards 18 6 12 33.3 Cleveland Cavaliers 19 5 14 26.3 Atlanta Hawks 21 5 16 23.8 New York Knicks 21 4 17 19.0