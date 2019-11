Luka Dončić ne more zadeti trojke in je brez uspešnega meta z razdalje že tekmo in pol, pri čemer je poskusil 13 meti za tri. Foto: AP

Tekma dveh najbolje napadalno izboljšanih ekip v Ligi NBA se je pričakovano začela odprto. Prvo besedo v uvodnih besedah je pripadla Dariu Šariću in seveda Luki Dončiću. Hrvat pri Soncih je v prvih 5 minutah dosegel 5 točk in 2 skoka, nato pa ni mogel več držati koraka s Slovencem. Ker Dončiću met z razdalje še vedno ni stekel (0/3 za tri točke v 1. četrtini), se je odločil za serijo prodorov, preigravanj, polaganj in podaj na črto treh točk.

Znova v družbi Robertstona in Westbrooka

Z udarno 1. četrtino (14 točk in po 6 skokov ter podaj) je 20-letni Slovenec že potrdil, da bo mesec november sklenil s povprečjem trojnega dvojčka (30-10-10), kar je doslej v posameznih mesecih v zgodovini Lige NBA uspevalo le dvema posameznikoma: petkrat Oscarju Robertsonu in dvakrat Russlu Westbrooku.

Ob iskrenju Phoenix do izenačenja

Po skoraj 7 minutah sedenja se je Dončić vrnil v igro sredi 2. četrtine in prednost gostov je prvič presegla mejo 10 točk. A Sunsi so se po -12 hitro vrnili v igro. Nekaj obojestranskih prekrškov v napadu je podžgalo domačine, povratnik Aron Baynes je dvignil na noge navijače, razigral se je Kelly Oubre jr. in s serijo 14:2 je Phoenix izenačil na 50:50 minuto in pol pred odmorom. Po Dončićevih prostih metih je 1. polčas pripadel gostom s 53:50, medtem ko se je na igrišču vse bolj iskrilo, pri čemer je ravno Ljubljančan dvakrat podrl višjega in občutno težjega Novozelandca, ki je v sezoni 2012/13 igral za Olimpijo. LD77 je prvi polčas končal z 19 točkami, 7 podajami in 6 skoki ter 1 izgubljeno žogo, a je zgrešil vse 4 poskuse za tri točke.

Končno trojke LD77

V 3. četrtini je Dončić le prišel do trojke, ko je bilo to tudi nujno potrebno, saj so Sunsi prevzeli pobudo in vodstvo. Z nizom 11:2 je Phoenix prvič na tekmi pobegnil Dallasu, ob tem pa sta Devin Booker in Oubre še razvnela dvorano. Ko so Teksašani zaostajali že za 10, je vajeti prevzel Dončić, ki je hitro prepolovil zaostanek, v zadnji minuti pa je s trojko z velike razdalje in dvema zadetima prostima metoma poskrbel za izenačenje (89:89) pred zadnjo četrtino. V 3. četrtini je Ljubljančan dosegel kar 16 točk!

Dallas je po seriji petih zmag, po štirih zadnjih prvakih so se v nedeljo znesli še nad sosednjim Houstonom, padel na realna tla. V noči na sredo so jim Clippersi (99:114) pokazali trdno obrambo in odločno kolektivno igro, s katero so ohladili MVP-kandidata Dončića na 22 točk, 8 skokov in 6 podaj. Mavericksi so občutili moč elitnega moštva, ki je z naskokom prvi papirnati favorit za končno slavje.

Vrnitev Baynesa za Dallas

Mavericksi so letos dobili 5 od 7 gostovanj, nocoj pa bi moral v Phoenixu zlasti Kristaps Porzingins izkoristiti vrzel pod košem Sonc. Sunsi so kot Mavsi izvrstno odprli sezono 2019/20, a so v zadnjih dveh tednih popustili in izgubili 5 od zadnjih 6 tekem, zlasti so podpovprečni doma, kjer imajo izkupiček 5 zmag in 6 porazov. Zaradi dopinške kazni že nekaj časa manjka center DeAndre Aytona, zato pa se po poškodbi ravno nocoj vrača nekdanji igralec Olimpije in zdaj steber obrambe Aron Baynes. Že v sredo se je vrnil tudi organizator igre Ricky Rubio, prvi mož Sunsov pa je Devin Booker.

Do Teksašanov in LD77 negostoljubno mesto

Dallas sicer v Phoenixu ni zmagal od januarja 2017, od takrat pa je izgubil vseh 5 obiskov. Dončić je debitiral v Ligi NBA v Phoenix, na dveh tekmah v mestu pa je skupaj dosegel 23 točk 13 skokov in 10 podaj, kar v drugi sezoni dosega in presega povprečno na eni tekmi.

Dragić najučinkovitejši proti padli dinastiji

Miami je po pričakovanjih dobil tudi osmo domačo tekmo sezone, saj je gostil letos nekonkurenčni Golden State in ga rutinirano odpravili s 122:105. Heat je vodil od začetka do konca, ob enakomerno razporejeni minutaži za vse, se je najbolj izkazal Goran Dragić, ki je bil na koncu z 20 točkami tudi prvi strelec srečanja, k čemur je dodal 5 skokov in 4 podaje. Vročica je izenačila najboljši domači štart sezone, zdaj pa se odpravlja na zahtevno turnejo Brooklyn, Toronto, Boston.

LIGA NBA 2019/20

Tekme 29. novembra:

PHOENIX – DALLAS (31:25, 22:25, 39:36, -:-)

MIAMI – GOLDEN STATE 122:105 (41:27, 30:37, 24:21, 27:26)

Dragić 20 (iz igre 9/13). 5 skokov in 4 podaj v 27 minutah, Herro 19, Robinson 17, Butler 16, Nunn in Olynyk po 15; Poole 20, Paschall 17, Burks 16.

BROOKLYN – BOSTON 112:107

DInwiddie 32 in 11 podaj, Prince 16, Allen 14 in 11 skokov, Harris in Tempo po 12; Tatum 26 in 9 skokov, Walker 17, Smart 15, Wanamaker 11 in 8 skokov, Kanter 10.

ORLANDO – TORONTO 83:90

Fournier 19, Fultz 15; Powell 33, VanVleet 22, Siakam 10 in 13 skokov.



DETROIT – CHARLOTTE 107:110

Rose 23, Kennard 21, Griffin 17, Drummond 15 in 19 skokov; Washington 26, Rozier 23, Bridges in Graham po 16.

CLEVELAND – MILWAUKEE 110:119

Garland 21, Osman 20, Nance jr. 18 in 9 skokov, Sexton in Love po 16; Antetokounmpo 33 in 12 skokov, Hill 18, Middleton 12, DiVicenzo 11.

NEW YORK – PHILADELPHIA 95:101

Randle 22, Morris 20, Barrett 18; Embiid 27 in 17 skokov, Ennis 20, Harris 19, Simmons 15 in 8 podaj.

INDIANA – ATLANTA 105:104 - po podaljšku

Lamb 20, Sabonis (12 skokov) in Turner po 17, Brogdon in Warren po 16; Young 49, Bebry (12 skokov) in Len po 15.

OKLAHOMA CITY – NEW ORLEANS 109:104

Schroder 25, Nader 19, Gallinari 17; Ingram 26, Redick 16, Okafor 14.

MEMPHIS – UTAH 94:103

Valančiunas 22 in 17 skokov, Clarke 13; Bogdanović 33 in 8 skokov, Mitchell 20, Gobert 13 in 13 skokov.

SAN ANTONIO – LA CLIPPERS 107:97

Aldridge 17, 8 skokov in 7 podaj, White 17, deRozan 15 in 9 skokov; Leonard 19, Green 16.

