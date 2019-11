Luka Dončić je v ponedeljek postal prvi košarkar Dallasa, ki je dosegel trojni dvojček z več kot 40 točkami. Foto: AP

Mavsi so v seriji štirih domačih tekem proti prvakom zadnjih šestih let. Potem ko so odpravili Toronto in San Antonio, je zdaj na sporedu dvoboj z Warriorsi. Bojevniki so zadnjih pet let igrali v finalu, ob tem pa trikrat osvojili prstan. V zadnjih letih je bila to praktično v vsaki dvorani najbolj pričakovana ekipa, ki so jo sestavljali številni zvezdniki. Že na ogrevanju se je vedno trla množica navijačev.

Kevin Durant je poleti odšel, Steph Curry in Klay Thompson sta poškodovana, Golden State pa je trenutno zadnji. V Dallas je prišel sicer po zmagi nad Memphisom, a je tekmo odigral v torek, tako da so gostitelji bolj sveži. Dončić je dvoboj pričakal na krilih morda celo najboljše tekme v karieri. Proti San Antoniu je v ponedeljek z 42 točkami popravil osebni rekord, zadel je ključno trojko, ob tem pa zbral še šesti trojni dvojček v sezoni, s čimer je najboljši v ligi.

Miami gosti Cleveland, naslednjega tekmeca Dallasa. Vročica letos na domačem parketu na petih tekmah še ni izgubila, Cavsi pa so v gosteh dobili dve od sedmih srečanj. Goran Dragić je zadnjo tekmo Miamija izpustil zaradi bolezni, proti Clevelandu pa je pripravljen. Floridska franšiza je sicer odlično začela sezono in je trenutno z devetimi zmagami in tremi porazi tretja na Vzhodu, Cavaliersi so 12.

Tekme 20. novembra:

DALLAS - GOLDEN STATE

-:- (44:16, 30:22, -:-, -:-)

MIAMI - CLEVELAND

-:- (32:22, 43:28, -:-, -:-)



WASHINGTON - SAN ANTONIO

PHILADELPHIA - NEW YORK

TORONTO - ORLANDO

ATLANTA - MILWAUKEE

BROOKLYN - CHARLOTTE

CHICAGO - DETROIT

MINNESOTA - UTAH

DENVER - HOUSTON

LA CLIPPERS - BOSTON

Tekmi 21. novembra:

MILWAUKEE - PORTLAND

PHOENIX - NEW ORLEANS