Za zadnjo akcijo je gotiteljem ostalo 13 sekund. Dončić je pričakovano prevzel odgovornost. Ob Coryju Josephu je prodrl, in po obratu vrgel, a bil nenatančen. Počasni posentek je pokazal, da ga je kanadski branilec udaril po roki, a so sodniške piščalke ostale neme. Ljubljančan je dvoboj končal s 27 točkami, sedmimi skoki in osmimi podajami, a je tudi izgubil šest žog. Tako je že na 19. tekmi zapored v statistiko vpisal vsaj 20 točk in po pet skokov ter podaj.

Gostje so prekinili niz treh zaporednih porazov in Dallasovo serijo petih zmag. Sacramento je četrič zapored na kolena spravil Maverickse, ki so tokrat igrali zelo slabo v obrambi, premajhen pa je bil tudi učinek košarkarjev s klopi, ki so skupaj prispevali le 18 točk. Dallas se zdaj seli v Ciudad de Mexico, kjer se bo čez štiri dni pomeril z Detroitom.

Tekme 8. decembra:

DALLAS - SACRAMENTO

106:110 (27:36, 19:30, 26:32, 18:28)

Hardaway Jr. 29 (9/12 za tri), Dončić 27 (7/12 za dve, 3/12 za tri), 7 skokov in 8 podaj v 35 minutah, Porzingis in Finney-Smith po 13, Powell in Jackson po 6, Barea 4, Kleber in Lee po 3, Curry 2; Bjelica 30 (13/18 iz igre), Hield 26, Barnes 13, Holmes 12, Ariza in Bogdanović po 10, Ferrel 6, Joseph 3.



MIAMI - CHICAGO

110:105 (16:25, 31:24, 27:24, 23:24) - po podaljšku

Herro 27, Adebayo 21 in 13 skokov, Butler 23, Nunn 18, Robinson 9, Silva 6, Olynyk in Jones Jr. po 3, Dragić zaradi poškodbe ni igral; Markkanen 22, LaVine 18, Dunn 16, Young 12, White in Valentine po 11, Carter Jr. 7 in 10 skokov, Satoransky 6, Harrison 2.



BROOKLYN - DENVER 105:102

Dinwiddie 24, Allen 19 in 11 skokov, Temple 15, Harris 13; Jokić 24 in 11 skoko, Murray 21, Grant 15.

CHARLOTTE - ATLANTA 107:122

Washington in Bridges po 20, Graham 12, Biyombo in Zeller po 11; Young 30 (9/20 iz igre), Parker 19, Carter 17, Len 13 in 10 skokov, Crabbe 11, Hunter 10.



PHILADELPHIA - TORONTO 110:104

Harris 26, Thybulle 20, Simmons 16 in 11 skokov, Horford in Ennis po 11, Embiid 10; Lowry 26, Anunoby 19 in 10 skokov, Siakam 16, Ibak in Hollis-Jefferson po 12.



WASHINGTON - LA CLIPPERS 119:135

Bertans 25, Brown Jr. 22, Beal 20, Hačimura 17, Smith 14; Leonard 34 (12/18 iz igre) in 11 skokov, George 27, Harrell 20, Williams 18, Harkless 11.



PORTLAND - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - MINNESOTA

