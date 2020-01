Nikola Jokić in Luka Dončić sta ob aktualnem MVP-ju lige Giannisu Antetokounmpu najboljša Evropejca v NBA-ju. Foto: AP

Denver je trenutno na Zahodu drugi, Dallas pa šesti in ima dve zmagi manj oziroma dva poraza več od tokratnih tekmecev. Prvi medsebojni dvoboj v tej sezoni so v gosteh dobili Mavericksi (106:109), Dončić pa je na tej tekmi – če odštejemo tisto, na kateri se je poškodoval – dosegel najmanj točk v sezoni, 12. Je pa zato kar devet košarkarjev Dallasa doseglo dvomestno število točk, tudi vseh pet, ki so prišli s klopi. Čančar na tisti tekmi ni bil v kadru Nuggetsov.

Mladi Primorec, ki igra prvo sezono v NBA-ju, je do zdaj zaigral na petih srečanjih. Največ, tri minute, v nedeljo, ko je Denver klonil v Washingtonu. Sledila je zmaga v Atlanti, ko je Nikola Jokić s 47 točkami postavil osebni rekord. Nuggetsi v Dallasu končujejo serijo petih gostovanj, največja ovira pred tretjo zmago na tej poti pa bo seveda Dončić.

20-letni Ljubljančan je na zadnjih dveh obračunih dosegel trojni dvojček z več kot 30 točkami. To mu je v sezoni uspelo že devetkrat, vsem ostalim košarkarjem v ligi skupaj pa le osemkrat. Luka je sicer letos že pri 11 trojnih dvojčkih. "Najbolj posebno je to, da mu vse uspeva pri le 20 letih. Nisem še videl 20-letnika, ki bi bil tako učinkovit," je o soigralcu dejal Tim Hardaway Jr.

Dragić pred desetimi dnevi odločil dvoboj z Indiano

Miami po zmagi nad Portlandom in sijajni predstavi Gorana Dragića gostuje v Indianapolisu. "Ni pomembno, kdo igra in kdo manjka. Ne iščemo nobenih izgovorov," je povedal Dragić. Namreč Vročica je slavila brez prvega igralca Jimmyja Butlerja. Pacersi so na 19 domačih tekmah letos klonili le štirikrat. Miami je na gostovanjih polovično uspešen. Pred desetimi dnevi so v Miamiju slavili gostitelji. Šest sekund pred koncem je tekmo odločil Dragić (113:112).

Medtem je prvi zvezdnik Indiane Victor Oladipo sporočil, da načrtuje vrnitev po dolgotrajni sanaciji poškodbe 29. januarja proti Bullsom. Le nekaj dni pred vrnitvijo izvrstnega branilca, bo minilo leto dni od težke poškodbe kolena.

Tekme 8. januarja:

INDIANA - MIAMI

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

DALLAS - DENVER (ob 1.30)

CHARLOTTE - TORONTO

BOSTON - SAN ANTONIO

ORLANDO - WASHINGTON

ATLANTA - HOUSTON

NEW ORLEANS - CHICAGO

UTAH - NEW YORK

GOLDEN STATE - MILWAUKEE

Tekme 9. januarja:

PHILADELPHIA – BOSTON

DETROIT – CLEVELAND

MINNESOTA – PORTLAND

OKLAHOMA CITY - HOUSTON